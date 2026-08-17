Pati Chapoy contó en Ventaneando la forma en la que vivió los abucheos durante el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, reconociendo el derecho del público para expresarse.

La periodista incluso “culpó” a Cristian Castro por lo ocurrido, pues contó que el cantante la presentó ante el público como “La dama de hierro”.

“Hazme favor”, recordó Pati Chapoy entre risas, asegurando que los abucheos que recibió no los tomó de manera personal.

Pati Chapoy es abucheada durante el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional (Especial )

¿Por qué abuchearon a Pati Chapoy en concierto de Cristian Castro?

El pasado viernes 14 de agosto, cuando Cristian Castro reveló en concierto la presencia de Pati Chapoy, el público estalló en abucheos.

Si bien hubo algunos aplausos entre los presentes, también fue evidente que Pati Chapoy no fue bien recibida entre otra parte del público.

Al respecto, la titular de Ventaneando defendió el derecho de los fans de Cristian Castro a expresarse, aún cuando esto la afectara.

“La gente empezó: ‘Bu, bu’. Está bien que la gente se desahogue, ¿no?” Pati Chapoy, titular de Ventaneando

A lo largo de su trayectoria profesional, Pati Chapoy se ha visto envuelta en un sin fín de polémicas, muchas de ellas marcadas por sus comentarios y opiniones en Ventaneando.

Sin embargo, muchos atribuyen la respuesta negativa de los fans de Cristian Castro a la última controversia que tuvo lugar en el vespertino.

Y es que desde hace semanas, los conductores del espacio informativo no han podido dar vuelta a la página en torno a los comentarios de Pedro Sola.

Durante una de las emisiones, el presentador expresó su desagrado a la presencia de perros en espacios públicos y agregando que “dan ganas de darles carene envenenada”.

Desde entonces, el conductor es quien ha cargado con mayor parte de la cancelación en redes sociales.

Sin embargo, usuarios no descartan la funa a Pati Chapoy, a quien señalan por reírse de los comentarios de su compañero y no haberle puesto un alto en el momento.