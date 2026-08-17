Pati Chapoy vivió un incómodo momento durante el concierto que Cristian Castro ofreció el viernes 14 de agosto en el Auditorio Nacional, donde una parte del público reaccionó con abucheos y rechiflas cuando el cantante reconoció su presencia.

Pati Capoy, titular de Ventaneando, se encontraba entre los asistentes cuando Cristian Castro decidió presentarla y pedir un aplauso para ella. “La dueña de la nota”, dijo el intérprete antes de que las cámaras del recinto enfocaran a la periodista en las pantallas gigantes.

¿Por qué abuchearon a Pati Chapoy en el concierto de Cristian Castro?

Cuando Chapoy se levantó para saludar, comenzaron a escucharse abucheos y expresiones de desaprobación entre el público, y aunque también hubo aplausos, las rechiflas rápidamente se hicieron notar.

Ante la reacción, Cristian Castro intentó restarle tensión al momento y comentó:

“Ese también es aplauso, ese también es aplauso Pati”. Cristian Castro

La conductora, por su parte, mantuvo la sonrisa, agradeció con las manos y regresó a su asiento sin reaccionar del todo a los abucheos que se escucharon en todo el Auditorio Nacional.

El momento ocurrió en medio de las críticas que Pati Chapoy y otros conductores de Ventaneando han recibido por la polémica relacionada con comentarios de Pedro Sola sobre los perros; Chapoy fue cuestionada especialmente por haber reaccionado con risas durante aquella conversación.

Más tarde, Verónica Castro también fue presentada durante el concierto, pero recibió una respuesta completamente distinta: el público la ovacionó mientras saludaba desde su lugar.