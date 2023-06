Pati Chapoy no cree que Clara Chía soporte andar con Gerard Piqué por una triste razón y vaticina el final de su relación.

A un año de que se separó de Shakira -de 46 años de edad-, Gerard Piqué -de 36 años de edad- se encuentra en medio de la controversia.

Luego de que decidió ejercer acciones legales contra un paparazzi.

Gerard Piqué y Clara Chía -de 24 años de edad- pidieron una orden de restricción en contra del reconocido paparazzi Jordi Martín por acoso.

Sin embargo, en Ventaneando se reveló que un juez les negó a Gerard Piqué y Clara Chía la orden de restricción contra un paparazzi.

Esto, porque habría priorizado la libertad de expresión.

Luego de esta situación que se enfrenta Clara Chía con los medios, Pati Chapoy -de 73 años de edad- vaticinó el fin de su relación con Gerard Piqué.

Gerard Piqué y Clara Chía se encuentran en el ojo del huracán luego de que pidieron una orden de restricción en contra de Jordi Martín por supuesto acoso.

Tras la audiencia celebrada, Jordi Martín celebró que el juez no le concediera la orden de alejamiento y que haya defendido la libertad de prensa.

En Ventaneando celebraron que el juez no haya permitido que Gerard Piqué y Clara Chía pasaran por encima de libertad de expresión y prensa.

Rosario Murrieta señaló que la pareja quería que la prensa se mantuviera a 3 de kilómetros de distancia de ellos.

Pedro Sola tachó la petición de Gerard Piqué y Clara Chía como “absurda”.

Además, Rosario Murrieta destacó que Clara Chía debió pensar en eso al meterse en una relación con un personaje tan mediático como lo es Gerard Piqué.

Y que se vería involucrada con Shakira.

Pati Chapoy dijo que la relación de Gerard Piqué y Clara Chía no va a funcionar ya que ella no va a aguantar la presión de la prensa .

“Eso no va a funcionar, porque ella no va a aguantar, no es una figura pública y va a ser muy difícil para ella poder enfrentar, porque apenas empieza”

Pati Chapoy