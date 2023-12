El papá de Octavio Ocaña amenaza a Carlos Jiménez por su nueva versión de la muerte del actor: “Conmigo no te metas”, le dice.

El pasado 14 de diciembre, una juez determinó que el policía de Cuautitlán Izcalli, Leopoldo Azuara, era culpable del homicidio doloso del actor Octavio Ocaña.

Leopoldo Azuara fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión y deberá pagar como reparación del año más de 16 millones de pesos.

El periodista Carlos Jiménez dio otra versión del caso de Octavio Ocaña, pues asegura que el policía fue sentenciado por homicidio culposo.

Y que el actor se había disparado con su propia arma.

Carlos Jiménez asegura que los peritajes de la Fiscalía determinaron que los policías sí habían abusado de su autoridad y al perseguir a Octavio Ocaña, provocaron que este chocara.

Pero, presuntamente, el actor llevaba un arma y al perder el control de su auto se disparó accidentalmente.

Ante estas declaraciones, Octavio Pérez -papá de Octavio Ocaña- arremetió contra Carlos Jiménez y le aclaró que Leopoldo Azuara sí fue declarado por homicidio doloso.

El papá de Octavio Ocaña insiste en que peritos privados demostraron que los policías bajaron a su hijo del auto y luego le dispararon .

También envió un mensaje amenazante a Carlos Jiménez, pues lo tachó de conflictivo y de sentirse “el mejor investigador”.

“Ese periodista está mal, este periodista se mete con todo el mundo, se cree el mejor investigador. Pero no amigo conmigo no te metas, nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa, yo soy un papá dolido; conmigo no te metas, así te lo digo, yo no soy cualquier persona”

Octavio Pérez