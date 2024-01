Paolita Suárez confirmó que ya se sometió a la prueba de antidoping luego de que acusó a su prometido José de Jesús Castro Gómez de agresión.

A una semana de que sufrió una fuerte agresión tras celebrar su compromiso con su novio, Paola Suárez -de 31 años de edad- compartió que se encontraba nuevamente en el hospital.

Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con que haya sufrido una recaída, sino porque Paolita Suárez se tuvo que someter a una prueba de antidoping.

Esto después de que José de Jesús Castro Gómez declaró que ambos se encontraban drogados cuando sucedió la pelea.

En medio de las investigaciones sobre lo que ocurrió, Paolita Suárez reveló que, si hay un video de lo que pasó esa noche, pero todavía no ha podido verlo.

Pese a que se esperaba que este día Paola Suárez se enfrentará a José de Jesús Castro Gómez tras la agresión que sufrió, la fecha cambió y este será el día en que se tengan que ver frente a frente.

A una semana de la brutal agresión que sufrió, Paolita Suárez alarmó a sus seguidores luego de que reveló que se encontraba en el hospital.

Durante las primeras horas de este miércoles 17 de enero, Paolita Suárez dio a conocer que se había levantado muy temprano.

Y es que la integrante de Las Perdidas había acudido a la clínica para someterse a la prueba de antidopaje.

Aunque Paolita Suárez no quiso revelar los motivos por los cuales se había realizado la prueba de antidoping y solo se limitó a decir: “ya saben por qué”.

Cabe recordar que en sus declaraciones José de Jesús Castro Gómez señaló que ambos se encontraban drogados.

En otra de sus Instagram Stories, Paolita Suárez reveló que ya había salido del doctor y destacó que ya así tendrían los resultados.

Paolita Suárez confesó que se sintió incómoda al realizar la prueba de antidoping, ya que una persona se había quedado viéndola mientras que hacía del baño.

Pese a que pensó que podría intimidarlo, no tuvo problema para poder realizar la prueba.

“Lo que sentí bien raro es que había una muchacha se quedó ahí viéndome, yo dije ‘a ver su me sale el chorro’ pero sí, sí me salió porque si me andaba, ya ven que la de la mañana es así”

Paolita Suárez