Paola Rojas recordó su momento más humilde cuando una celosa Chela Lora la corrió del escenario.

Alex Lora, líder y vocalista de El Tri, visitó recientemente el programa Netas Divinas, que es conducido por Galilea Montijo, Raquel Bigorra y Paola Rojas.

Esta última aprovechó el encuentro para contar una anécdota que, dijo, le dejó claro que Chela Lora, esposa de Alex Lora, “es una mujer que impone”, tanto que la hizo salir corriendo.

Alex Lora en Netas Divinas (Tomada de video)

Paola Rojas: Chela Lora “es una mujer que impone”

Durante su visita a Netas Divinas, Galilea Montijo le preguntó a Alex Lora qué tan difícil es trabajar con Chela Lora, quien además de ser su esposa es su manager.

Alex Lora comentó que mientras cada uno repete el trabajo del otro, las cosas marchan de maravilla.

Así, él es quien dirige todo lo relacionado con la música y Chela Lora se encarga de la logística.

Ante ello, Paola Rojas señaló que Chela Lora “tiene una energía fuerte, es una mujer que impone, tiene gravedad” y dijo haberlo comprobado por sí misma.

Alex Lora en Netas Divinas (Tomada de video)

Así fue como Chela Lora “corrió” a Paola Rojas del escenario donde tocaba Alex Lora

Paola Rojas recordó un día de años atrás cuando acudió a un concierto de El Tri y la emoción por escuchar en vivo a la banda la hizo subir al escenario.

“Yo me acuerdo alguna vez en el escenario que me emocioné mucho y me trepé para querer cantar contigo”, dijo.

Paola Rojas dijo que el arranque le duró un suspiro, pues casi de inmediato salió corriendo al ver la reacción de Chela Lora:

“Chela se acercó y no tuvo que decir nada, nada más me vio. Tres segundos después estaba yo abajo”. Paola Rojas

La anécdota provocó las risas de Alex Lora, al tiempo que Paola Rojas comentó sobre su encuentro con Chela Lora: “Yo soy una sobreviviente que entiende los límites”.

Alex Lora en Netas Divinas (Tomada de video)

Alex Lora reconoció que su esposa sí es celosa aunque, dijo, con el paso de los años eso ha cambiado y ahora entiende más qué debe haber una cercanía entre fans y artistas.

“Ella ve que me tomo fotos con las chavas, que me dan besito y todo y sabe que no hay falla”, dijo Alex Lora.

Afirmando que incluso ahora es Chela quien anima a los fans a tener más cercanía con su esposo.