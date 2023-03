Pablo Montero se enfrenta a una acusación de violación y confirman que sí fue denunciado, pero su abogado dice que es inocente.

A inicios de febrero se reveló un documento donde presuntamente, la Fiscalía de Chiapas buscaba a Pablo Montero por el delito de violación.

El cantante de 48 años de edad, negó que él estuviera involucrado en el caso, pero su visita a la Fiscalía en compañía de su abogado, lo delató.

Eliser García Macdonel dio una entrevista a De Primera Mano y asegura que Pablo Montero acudió por iniciativa propia a la Fiscalía, para averiguar cuál es su situación legal.

Pablo Montero, cantante. (Agencia México)

Sí hay una denuncia por violación en contra de Pablo Montero, pero se defiende

El abogado de Pablo Montero narra que busca aclarar este tema para que finalicen las especulaciones.

Al parecer, Pablo Montero no ha recibido un citatorio oficial para que se presente antes las autoridades, por eso acudió al lugar.

“Nosotros acudimos a presentar una promoción, la cual solicitamos a la Fiscalía que en caso de que existiera esta carpeta de investigación inicial en su contra, le diera acceso legal y le permitiera conocer los hechos” Pablo Montero

Eliser García Macdonel aclara que solo hay una presunta víctima, pues al inicio del caso se dijo que dos mujeres habían acusado de abuso sexual a Pablo Montero.

El abogado de Pablo Montero asegura que no hay menores de edad involucrados en esta denuncia.

Además, menciona que la Fiscalía no fue quien emitió un documento donde afirmaba que había una orden de aprehensión en contra del cantante.

Pablo Montero sigue asegurando su inocencia

Eliser García Macdonel reitera que sí hay una denuncia por violación en contra de Pablo Montero, pero cuentan con argumentos para defender su inocencia.

“Sabemos que los elementos con los que contamos son suficientes para demostrar su inocencia, él no cometió ningún delito” abogado de Pablo Montero

La defensa de Pablo Montero cuenta que leyó la carpeta de investigación y no hay pruebas para que se le impute directamente el delito de violación al cantante.

Asegura que no habrá problema para demostrar la inocencia de Pablo Montero y no han tenido contacto con la presunta víctima o sus abogados, pero no están interesados en hacerlo.

Eliser García Macdonel reitera que no habrá un arreglo económico con la presunta víctima de Pablo Montero, pues cuentan con elementos para demostrar que no abusó de nadie.

El abogado de Pablo Montero explica que las autoridades no cuentan con elementos, como para pasar a la etapa judicial y detener al cantante.

Por último, Pablo Montero están tranquilo porque asegura que es inocente y su abogado no cree que haya problemas para demostrar su inocencia.