Tras la denuncia por violación de Pablo Montero, se compartió su foto luciendo el pectoral, pero el cantante ni en cuenta de que ya se sabe de su pecho caído.

Pablo Montero hizo recordar el momento Mancera, cuando se compartió una fotografía del cantante siendo detenido en estado ebriedad y claro, estando semi desnudo.

Y pese a que en redes sociales las burlas no pararon por el aspecto que tiene y el arduo ejercicio de pecho que le hace falta, Pablo Montero no está ni por enterado.

Su abogado, Eliser García Machonel, dijo que por la tranquilidad del famoso, le pidió no estar al pendiente de lo que se digan en medios de comunicación, aún con su escandalosa fotografía.

Pablo Montero, cantante. (Agencia México)

Pablo Montero ni enterado está de sus foto luciendo pecho caído

Mientras en redes sociales se burlan del pecho de Pablo Montero, que aseguran “sorprendió más que su detención”, el cantante no está ni enterado de lo que está pasando.

En redes se burlan de la fotografía de Pablo Montero luciendo pecho. (Twitter / Captura de pantalla)

Ayer -9 de febrero-, el abogado de Pablo Montero, Eliser García Machonel, compartió detalles legales sobre lo que hoy lo persigue; denuncia por violación en Chiapas.

Y aunque se creía que el cantante de 48 años de edad, iba a aparecer en el encuentro con medios, no fue así, pues por el proceso legal, su abogado le pidió mantenerse al margen.

Aunque tras la foto de su detención en Quintana Roo, el pasado enero, no pareciera que está siguiendo las indicaciones o bueno, la prensa anda sacando sus trapitos sucios.

Y como el abogado asegura que ya sabía que eso iba a suceder, dijo a la reportera Berenice Ortiz, que le pidió a Pablo Montero no ver las noticias que dieran sobre él.

Espera ¿Pablo Montero no sabe que circula una foto de su pectoral? No, el actor no tiene la menor idea de lo que se dice de él en redes, esto para privilegiar su tranquilidad, o eso dice su abogado.

“Él está centrado, está muy tranquilo…no está pendiente de lo que se está diciendo, le he pedido que se aparte de estos medios o de ver las notas que están alrededor”. Abogado de Pablo Montero.

Finalmente, el abogado señaló que la noticia que acompaña la foto de Pablo Montero semidesnudo, “no tiene sustento, no hay nada formal, ni denuncia”.

¿Pablo Montero sabía de su escandalosa foto? Intuía que sacarían a la luz cosas pasadas

Tal parece que Pablo Montero ya esperaba ser ventilado con su fotografía luciendo el pecho en Quintana Roo, pues sabía que lo habían fotografiado y que sacarían cosas a la luz.

En entrevista con Hoy, Pablo Montero se dijo consciente de que medios de comunicación comenzaran a sacar “cosas del pasado para conseguir nota”.

Asimismo, Pablo Montero confirmó que no existe papel legal o denuncia que lo perjudique por su detención en Quintana Roo, aludiendo a que solo fue una noche loca y la queso.