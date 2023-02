“No la conozco”: Pablo Montero desconoce a mujer que lo denunció por violación en Chiapas y reitera que es inocente y que se encuentra interesado en esclarecer esta situación.

Pablo Montero -de 48 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que el cantante es acusado por una joven de nombre Ximena por abuso sexual.

En medio de la controversia, Pablo Montero rompió el silencio y negó que exista una orden de aprehensión en su contra y reiteró que es inocente por lo que no había llegado a un acuerdo económico con su denunciante.

Pablo Montero (Agencia México)

Pablo Montero confirma que hay una carpeta de investigación, pero a él no le han notificado

El pasado lunes 6 de febrero una revista de espectáculos publicó que Pablo Montero estaba enfrentando una denuncia por abuso sexual en Chiapas.

En entrevista para el programa Hoy, Pablo Montero se pronunció en contra de la revista TVyNotas pues aseguró que todo lo que habían publicado era falso.

“Es falso, porque la misma Fiscalía emitió un comunicado al día siguiente en su página oficial para desmentir esa publicación, y recalcar que era una mentira” Pablo Montero

Pablo Montero puntualizó que no hay una orden de aprehensión en su contra y que incluso él le señaló a su abogado que se presentaría voluntariamente para aclarar las acusaciones en su contra pues son mentira.

“No hay ninguna orden de aprehensión. Yo estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy con un disco que vamos a lanzar, obviamente también me he puesto en contacto con mi abogado” Pablo Montero

En su conversación, Pablo Montero confirmó que si hay una investigación, pero hasta el momento no ha sido notificado.

“Hay una carpeta de investigación, es lo único que hay. No se ha citado, no me han notificado. De hecho le he comentado a mi abogado yo quisiera ir por mi propia voluntad presentarme y ver que está pasando porque lo que sale en el encabezado es una vil mentira” Pablo Montero

Al ser cuestionado sobre lo que había pasado el 7 de enero, Pablo Montero se negó a dar detalles sobre ese día, pero señaló que para él lo más importante es que el público sepa que está dando la cara.

“Yo no fui a cantar, fui a una reunión que tuve, y salíamos a un lugar (…) para mí es muy importante dar la cara, como siempre la he dado. Desmentir las acusaciones que hicieron en su contra” Pablo Montero

Pablo Montero puntualizó que a él no se le ha notificado nada sobre una denuncia en su contra y dejó en claro que quiere aclarar toda esta situación.

“A mí no me han notificado, ni me han citado a declarar y el más interesado en aclarar esto y en declarar soy yo, para aclarar esta mentira” Pablo Montero

Pablo Montero niega conocer a mujer que lo denuncia y que llegara a un acuerdo económico

Andrea Legarreta le preguntó directamente si conocía a la joven, aunque Pablo Montero trató de saltarse a la pregunta ante la insistencia de la conductora, el cantante señaló que no.

“No, absolutamente no, no la conozco. La verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y de repente, pues obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, y pienso que una de las personas que estaba ahí (era ella)” Pablo Montero

Pablo Montero también negó que haya llegado a un acuerdo económico con la joven, pues destacó que es inocente y no tendría por qué darle dinero.

“También una persona que conozco que declaró que supuestamente yo había llegado a un arreglo con la mujer que me está acusando y eso es totalmente falso (…) No he tenido contacto, ni le he dado dinero a ella ni a nadie. (…) Yo no tengo nada que temer. No le hecho daño a ella ni a nadie” Pablo Montero

Pablo Montero (Instagram)

¿Pablo Montero fue detenido en Quintana Roo? Esto dijo el cantante

Durante su conversación con el programa Hoy, Pablo Montero también fue cuestionado sobre la foto que se difundió donde presuntamente había sido detenido en Quintana Roo.

Pablo Montero no negó esta situación, pero señaló que ya tiene tiempo y que no es algo reciente, pero se están aprovechando que está en la polémica para sacar ese tipo de notas.

“Ahorita van a empezar a sacar cosas que han pasado antes, cosas que si estuvieran mostrando una denuncia o un papel oficial, donde sea cierto, pero están haciendo puros comentarios que son de hace tiempo y entonces ahorita se quieren colgar de esto que está pasando para sacar notas de este tipo” Pablo Montero

Detienen a Pablo Montero por causar destrozos en restaurante (Especial)

Antes de finalizar su entrevista, Pablo Montero puntualizó que él está dispuesto a presentarse si es necesario pues quiere aclarar toda la situación lo antes posible.