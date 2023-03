Luego de que Belinda fuera acosada por un hombre durante uno de sus conciertos, la cantante de 33 años de edad vuelve a pasar por una situación similar.

Ahora fue un reportero del programa de YouTube Chisme No Like, quien le hizo pasar un mal rato a Belinda, quien enfureció cuando el hombre la persiguió y la acribilló con preguntas.

En el video publicado por el programa de espectáculos se observa a Belinda llegar al aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, donde -a las 12 de la noche- un reportero se le acerca para preguntarle sobre lo ocurrido con el fan que burló la seguridad y se coló al escenario donde la abrazó con sobrada fuerza.

Belinda (Especial )

Por lo que la cantante con semblante serio subraya que es muy noche y está cansada e incluso le pide tiempo para encontrar el baño y después atenderlo.

Reportero acosa a Belinda tras ser asediada por fan borracho

Sin embargo, una vez que Belinda sale del tocador, el reportero le comienza a reprochar que tardó mucho y asegura que lo hizo a propósito para no darle una entrevista.

Por lo que Belinda, quien sale del baño con el celular en el oído, “interrumpe su llamada” para asegurarle que no está evadiendo a la prensa y que por favor le dé su espacio.

“Señor no me grite, ve la hora qué es, por favor se puede hacer para allá”, dice la artista pero el reportero se vuelve más insistente, la persigue y en algún momento exige a la gente de seguridad de la famosa que no lo toquen.

Por lo que Belinda subraya que no se le está tratando mal y aunque intenta mantenerse serena, le cuesta demasiado e inevitablemente cae en la provocación.

Belinda (Instagram/@belinda)

Desesperada sube la voz y exige al reportero que no le grite así como nuevamente le recuerda que son las 12 de la noche y no se le está tratando mal.

Por supuesto, Javier Ceriani y Elisa Beristain, de 52 y 50 años de edad, tachan a la también actriz de prepotente así como minimizan el acoso que sufrió por parte del reportero quien acusa a Belinda de sobornar a los empleados del aeropuerto para escoltarla y además hacerla esperar más de media hora a la salida del baño.