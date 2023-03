Fan de Belinda sube al escenario y por la emoción lastimó a la cantante, a través de las redes sociales se ha difundió el video del incómodo momento que vivió la famosa.

Belinda se encuentra en medio de la controversia luego de que usuarios señalaron que un fan la tocó de manera inapropiada durante su presentación en la Feria de las Fresas Irapuato 2023.

Aunque Belinda suele mostrarse muy cercana a sus seguidores, en esta ocasión un fan -que presuntamente se encontraba borracho- se negó a soltarla por lo que la cantante tuvo que intervenir para evitar que las cosas pasaran a mayores.

En medio de las críticas que ha recibido el fan por su comportamiento pues señalan que la tocó de manera inadecuada, Belinda -de 33 años de edad- compartió que terminó lastimada.

Belinda se ha mostrado muy emocionada ya que el próximo 21 de abril se estrena la segunda temporada de ‘Bienvenidos al Edén’, además de que ha retomado sus presentaciones.

El pasado domingo 26 de marzo, Belinda se presentó en la Feria de Irapuato en donde complació a sus miles de sus seguidores con sus éxitos.

Sin embargo, Belinda vivió un incómodo momento por culpa de un fan que logró burlar la seguridad y se subió al escenario.

A través de las redes sociales se difundió un video en donde se muestra como el seguidor se abraza tan fuerte a la cantante y no la quiere soltar.

Sin embargo usuarios señalaron que el fan logró tocar a Belinda de manera inapropiada, pues le acarició las piernas y los glúteos, además de que se le acercó de manera incorrecta en reiteradas ocasiones.

A pesar de esta situación Belinda nunca perdió la calma y pese a la incomodidad trató en todo momento de hablar con el sujeto, para evitar que la situación se complicará con los sujetos de seguridad.

Mientras que le gritaba: “te amo, te amo”, el dan colocó su cabeza en el pecho de Belinda. Tras ver esta actitud algunos seguidores pedían que lo bajaran pues consideraron que su comportamiento era inadecuado.

Belinda le pidió al fan que se relajará para que no fuera sometido por los elementos de seguridad.

Incluso una vez que los elementos de seguridad lograron separar al seguidor de Belinda, la cantante intentó calmar la situación y le mandó un beso.

Belinda destacó que el seguidor si la había asustado e incluso señaló que el fan estaba pasado de copas.

“A ver, le dan esto, por favor, con cuidado, mira, es más, quédate ahí, te tomas eso y respiras, porque casi te da algo, me asustaste, yo también, está pedito, está pedito, no pasa nada”

En medio de la polémica por el comportamiento del fan, Belinda compartió algunos de los videos de su presentación en Irapuato.

Sin embargo, también compartió que si se encontraba lastimada luego del incómodo momento que vivió son su seguidor.

Belinda confesó que le dolía mucho la espalda y puntualizó que casi la tira por la efusión que tenía.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”

Belinda