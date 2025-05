Óscar Barajas, esposo de Kimberly La Más Preciosa, se animó a recuperarse de sus adicciones tras separarse

Las sospechas se confirman: Óscar Barajas y Kimberly La Más Preciosa no se divorciaron.

Óscar Barajas y Kimberly La Más Preciosa se separaron temporalmente debido a que él ingresó a una clínica de rehabilitación para acabar con sus adicciones.

Interceptado por la prensa, según muestra un video compartido por Michelle Rubalcava, Óscar Barajas confiesa que nunca se separó de Kimberly La Más Preciosa, de 35 años de edad.

El motivo por el que Óscar Barajas, de edad desconocida, se salió de la casa que compartía con Kimberly La Más Preciosa, es porque sus adicciones estaban creando problemas dentro de la relación.

Razón por la que el camillero ingresó a una clínica de rehabilitación para dejar el alcohol y las drogas.

“(Consumía) cocaína y tequila. Me llevaban a eso porque en algún momento, no estando en mis cinco sentidos, llevaban a los problemas, a las discusiones, al ya me voy, al vete caminando, a quemarla, no darle su lugar de esposa, a tratarla como una persona cualquiera”

Contrario a lo que le hizo creer a sus seguidores, Kimberly La Más Preciosa no se alejó de Óscar Barajas para que éste luchara solo contra sus adicciones.

Kimberly La Más Preciosa estuvo al lado de su esposo Óscar Barajas, quien hoy no usa su anillo de boda porque en la clínica le quitaron sus pertenencias.

“Kimberly hizo todo lo posible por verme, no se bajó del barco, me demostró mucha lealtad, esto me abrió el panorama de valorar las cosas, ver que lo que estaba haciendo no me hacía bien en mi persona, en mi vida y mis relaciones”

Óscar Barajas