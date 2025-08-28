Omar Chaparro -de 50 años de edad- fue tema de conversación en una reciente entrevista a Lucy Ruiz, su esposa.

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ sorprendió al confesar durante el podcast ChingonaMente que Omar Chaparro la engañó.

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ revela la infidelidad de Omar Chaparro

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ se convirtió en tendencia luego de que revelara que Omar Chaparro le fue infiel durante su matrimonio.

“Él no supo poner límites y se salió de control. No fue una relación, pero sí un resbalón” Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ reveló en el podcast ChingonaMente cómo fue que se enteró que había otra mujer en la vida de Omar Chaparro.

Según Lucy Ruiz, supo de la infidelidad de Omar Chaparro mientras estaba de vacaciones en Semana Santa con sus hijos.

Mientras que Omar Chaparro realizaba un viaje con sus amigos en moto .

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ reveló que una conocida le informó que una amiga suya estaba presumiendo que iba a salir con Omar Chaparro.

“Me escribe una conocida y me dice: ‘Me está presumiendo una amiga de que está muy emocionada de que va a salir con Omar’“, relató Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ expresó que el engaño de Omar Chaparro le dolió muchísimo “Se me cayó el mundo”.

Omar Chaparro y su esposa, Lucía Ruíz (@omarchaparro)

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ confrontó a Omar Chaparro por su infidelidad

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ no se quedó con los brazos cruzados tras enterarse de la infidelidad de Omar Chaparro y decidió confrontarlo.

Así, le informó a Omar Chaparro que sabía lo que había pasado en su viaje, pero deseaba oírlo de él directamente.

“Es una fan, pero te prometo que ya sabes”, le dijo Omar Chaparro en aquel momento.

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ confesó que tras lo sucedido tomaron la decisión de iniciar un proceso de terapia de pareja.

No obstante, Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ reconoce que tuvieron una crisis matrimonial, durante la que Omar Chaparro decidió salvar su relación.

Actualmente, Omar Chaparro y Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ conforman uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo con más de 24 años de casados.