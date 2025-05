Omar Chaparro -de 50 años de edad- quiere interpretar al Chapo Guzmán y hasta platicar con él para preparar su personaje.

A Omar Chaparro le gustan los retos e interpretaría cualquier papel que desafíe su talento, aunque sea actuar a dar vida a un delincuente como el líder del Cártel de Sinaloa.

Uno de los sueños de Omar Chaparro es interpretar al narcotraficante Chapo Guzmán -de 68 años de edad- y estaría dispuesto a visitarlo en la cárcel de Estados Unidos para platicar con él.

Durante una alfombra roja, Omar Chaparro fue cuestionado sobre si quisiera interpretar un narcotraficante como el Chapo Guzmán.

“No sé (si interpretaría a un narco) hace algunos años me preguntaron si me gustaría hacer algún personaje, yo hablé de que me gusta hacer cosas que nunca antes había hecho, personajes distintos”

Omar Chaparro