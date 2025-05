Omar Chaparro -de 50 años de edad- no piensa cantar narcocorridos porque lo suyo es hablarle al amor.

A Omar Chaparro no le interesa cantar música que haga apología del delito, porque lo suyo es ser un cantante romántico.

Además de la actuación, Omar Chaparro canta música regional mexicana, pero no le gusta interpretar narcocorridos.

En entrevista con De Primera Mano, Omar Chaparro fue cuestionado sobre qué pensaba de la censura de los narcocorridos.

El actor expresó que no podía emitir una opinión, pues él nunca había pensado en cantar un narcocorrido.

“No ahorita, no es necesario (cantar narcocorridos) hay que cantarle al amor, es que a mí no me gusta protestar”

Omar Chaparro