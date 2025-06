Ángela Aguilar -de 21 años de edad- sorprendió al revelar que ella y Christian Nodal casi no tienen amigos, ¿qué pasó con su círculo íntimo?

Desde que confirmaron su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 26 años de edad- se han mantenido en el ojo del huracán y es que muchos han criticado su romance, pero ¿será que por eso no tienen amigos?

Ángela Aguilar y Christian Nodal son reconocidos en la industria musical y han sido vistos con varios famosos de la industria, pero tal parece que a nivel personal no tienen muchos amigos.

Así lo confesó Ángela Aguilar en una entrevista con Los Ángeles Times en español, donde reveló detalles del círculo íntimo de ella y su esposo Christian Nodal.

Y es que Ángela Aguilar sorprendió al señalar que ella y Christian Nodal tienen un círculo social reducido y en realidad no tienen muchos amigos con quienes compartir.

Ángela Aguilar destacó que está situación los ha llevado a formar una estrecha amistad con el cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira y suelen convivir en reuniones privadas.

Incluso Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira se convirtieron en padrinos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Estaba yo en una fiesta. Pero pues, nuestra “fiesta” eran Marc, Nadia, Christian y yo, porque pues Chris y yo no tenemos tantos amigos”

Ángela Aguilar confesó que fue de esta cercanía que se pudo dar su colaboración con Marc Anthony en el tema No quiero hablar.

Y es que Ángela Aguilar relató que ella suele ser muy insegura con su música, porque no suele ser de las personas que comparte lo que se encuentra haciendo.

“Entre fiesta y copas me convencieron de enseñarles mi música. Yo la verdad soy muy penosa y soy muy insegura con mi música, entonces como que no la quería enseñar”

Sin embargo, convivir en estás pequeñas fiestas hizo que Ángela Aguilar tuviera más confianza con Marc Anthony y aceptará enseñarle su música nueva.

Y es que Marc Anthony se mostró emocionado con la canción de Ángela Aguilar, aunque ella no se acordaba que se la había mandado por lo buena que estuvo la fiesta.

“A las dos semanas, de repente me llegó un mensaje: ‘Comadrita, ya voy a grabar la canción’. Yo: ‘¿Cuál canción?’ Y al revisar, me di cuenta que le había enviado todo: la letra, el arreglo, mi voz, y ni me acordaba”

Ángela Aguilar