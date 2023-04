Javier Ibarreche, el famoso reseñador de películas que llegó a los Premios Oscar 2023 por su viralidad en TikTok, no es el único tiktoker de su familia.

Javier Ibarreche -de 29 años de edad- asegura que algunos ya sabían, pero a quienes escucharon la entrevista con Yordi Rosado les sorprendió que su papá también fuera tiktoker.

Y no, el señor Ibarreche no reseña películas, él está enfocado en otro tipo de contenido y aunque no es tan famoso como Javier Ibarreche, ya tiene más de 100 mil seguidores.

Javier Ibarreche inspiró a su papá a hacer contenido en TikTok; ya tiene más de 100 mil seguidores

Javier Ibarreche logró lo que muchos creadores que recién comienzan en el mundo de las redes desean; que TikTok te haga cumplir tus sueños. Y es que hasta su papá es tiktoker.

Javier Ibarreche, tiktoker. (@ibarrechejavier)

A través de una reciente entrevista que Javier Ibarreche dio a Yordi Rosado, platicó que ya no es el único tiktoker de la familia, pues su papá también está en ese mundo.

Ibarreche Agus, el papá de Javier Ibarreche. (TikTok / @ibarrecheagus / Captura de pantalla)

Con poco más de un año creando contenido para TikTok, él papá de Javier Ibarreche -quien tiene 62 años de edad- ya tiene 133 mil suscriptores.

Y no es que haya sido impulsado por el reseñador de películas, aunque dice que algunos ya sabían que su papá era tiktoker, porque en ocasiones han grabado lives juntos.

Y si te estás preguntando si Javier Ibarreche se dedica a lo mismo que su papá, o sea, actuación, profesor, standup. No, no es así.

El padre del tiktoker pese a ser diseñador industrial, está dedicado al marketing y al mundo creativo, y sus videos están creados bajo el concepto de ‘Marketing Casero’.

El papá de Javier Ibarreche también es tiktoker, pero ¿es tan buen creador? Así lo puedes encontrar

Javier Ibarreche, el creador de contenido en TikTok, compartió que su papá también anda creando contenido en la plataforma, pero ¿es tan bueno como él?

El contenido que el papá de Javier Ibarreche puede ser encontrado como ‘Ibarreche Agus’ y lo puedes identificar porque tiene su propio logotipo, con el nombre y una caricatura alusiva él sobre un foco.

Así aparece el papá de Javier Ibarreche en TikTok. (Captura de pantalla)

Asimismo, el papá de Javier Ibarreche tiene su propio canal de YouTube llamado ‘Agustín Ibarreche’, aunque también ha colaborado con otros creadores.

Y por si fuera poco, el papá de Javier Ibarreche tiene su propia empresa llamada ‘Encuentra Tu Segunda Oportunidad’, donde habla de Marketing Casero, con variedad de contenido en el rubro.