Rey Grupero denuncia que dos presuntos policías fueron a su casa para intimidarlo y asegura que esta situación está relacionada con la denuncia de abuso de su hijastro.

El viernes 5 de junio, Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, compartió una publicación en Instagram para denunciar públicamente que fue víctima de una presunta intimidación.

El influencer narra que los dos policías acudieron al edifico donde vive a las 6:26 de la madrugada; no se identificaron y supuestamente entregarían una notificación a su pareja, Nanda Rocha.

Rey Grupero denuncia que hombres acudieron a su casa a intimidarlo

Los supuestos policías acudieron al edificio donde vive Rey Grupero y Nanda Rocha con la intención de entregarle una notificación.

Rey Grupero narra que estos dos hombres no pudieron ingresar al edifico, ya que estaban dormidos y desconoce si realmente eran policías o personas que iba amenazarlo.

Rey Grupero denuncia presunta intimidación (Instagram/@reygruperomx)

“Este par de individuos supuestamente policías judiciales vinieron a las 6:26 am a dejarnos una notificación a mi mujer y a mí. Los guardias no los dejaron pasar por qué no tuvo respuesta, estábamos dormidos , no sé si sean judiciales o gente que quiere amenazarnos, intimidar o algo peor" Rey Grupero

El también conductor compartió su inquietud y expresó que sospecha que quieren intimidarlos o “algo peor”.

Rey Grupero mencionó en los comentarios de su publicación que los dos presuntos policías no se identificaron y tampoco se registraron, por lo que desconoce de qué era la notificación que querían entregar a Nanda Rocha.

Por otro lado, Nanda Rocha cuestionó a la Fiscalía de la CDMX sobre la supuesta vista de sus policías en la madrugada.

Nanda Rocha cuestiona la presencia de supuesto policías en su casa durante la madrugada (Instagram/@la.nanda.fit)

Rey Grupero asegura que intimidación está relacionada con el caso de su hijastro

Nanda Rocha y Rey Grupero denunciar en 2024 el presunto abuso a su hijo Enzo.

En 2025 la presunta agresora quedó en libertad y las autoridades no fijaron medidas cautelares para proteger al menor, lo cual fue expuesto por Rey Grupero.

En su reciente publicación, Rey Grupero asegura que los presuntos policías que buscaban intimidarlo estarían relacionados con el caso de abuso de su hijastro.

"Vamos a dar hasta el último aliento por justicia y que esa depredadora de niños pase su vida en prisión y no vuelva a tocar a un niño en su vida" Rey Grupero

Rey Grupero aseguró que seguirán exigiendo justicia y buscará que la supuesta agresora de su hijastro esté en prisión.

El influencer menciona que los policías se retiraron sin dejar la notificación, lo que se le hizo más extraño.

“No me voy a detener. Justicia para mi niño, justicia para un niño que sufrió los actos más atroces” Rey Grupero

Rey Grupero mencionó que si algo le llegara a pasar, dejó una lista con datos de personas que podrían estar implicadas.