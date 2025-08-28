Un video del Rey Grupero de 38 años de edad, peleando con un policía de la CDMX se hizo viral, pero ¿qué fue lo que pasó? Él mismo aclaró qué desató su furia.

Una ocasión más, el Rey Grupero está dando de qué hablar en redes sociales por un problema con policía de CDMX; días antes se andaba peleando con la autoridad en un hospital.

¿Rey Grupero se peló con policía de CDMX? Un video viral expone conflicto por aparente infracción vehícular

“Ya no es queja, es anécdota” fue como el Rey Grupero retrató su nueva polémica junto a Nanda Rocha ahora con un policía de la CDMX.

Usando el ‘poder’ de sus redes sociales, el Rey Grupero compartió un momento que vivió en la CDMX cuando un policía accionaba para quitarle la placa a su vehículo.

“Un día nuevo, una nueva aventura, nos quitaron la placa”. Rey Grupero, influencer.

En este video que se hizo viral, se ve al policía de la CDMX quitándole la placa al vehículo de Rey Grupero y también defendiéndose del influencer que lo grababa.

Ambos grababan el momento el mismo tiempo y es que incluso el policía de la CDMX advertía a Rey Grupero, “me jalas y te llevó al ministerio público”.

Ante ello, el influencer también acusó que el policía le agarró el brazo, argumentando que lo tenía todo grabado, pero este le confirmó que había cámaras grabando todo, es decir, las de C5.

Tras la viralización de su video, Rey Grupero realizó una nueva publicación argumentando “no es que sea conflictivo”, aludiendo a que el policía de la CDMX quería “sacarle una lana” y como no accedió la quería quitar la placa a su vehículo.

“Para todos los que dicen que soy un conflictivo. Simplemente no me dejo y aquí les voy a dejar la fotografía del policía y cuando quiera bajarles billete o quiera quitarles la placa, grabenlo para que vean que no es culpa mía”. Rey Grupero, influencer.

Rey Grupero evidencia a policía de CDMX con quien se peleó. (Instagram/reygruperomx / Tomada de video)

Como Rey Grupero no ha hablado abiertamente de los motivos por los que el policía de la CDMX se quería llevar su placa, una cuenta en X, evidenció qué pasó.

Raúl Gutiérrez, reportero vial, explicó que el policía de la CDMX quitó la placa al influencer por no tener tarjeta de circulación vigente “ni licencia de conducir”.

Incluso, el reportero asegura que el influencer explotó en insultos contra el policía. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirma que “el procedimiento fue correcto”.

“El procedimiento fue correcto y el agente actuó con apego al reglamento”. Raúl Gutiérrez, reportero.

Rey Grupero no solo tuvo pleito con policía de la CDMX, su novia Nanda Rocha habría tenido problema en hospital

El influencer Rey Grupero hizo viral un video por una pelea con un policía de la CDMX, donde hasta su novia Nanda Rocha se ve afecta porque además tuvieron otro conflicto recientemente.

En el video viral del Rey Grupero peleando con policía de CDMX se pudo observar a Nanda Rocha pidiendo “un momento en paz” mientras el influencer discutía.

Nanda Rocha en crisis tras pelea del Rey Grupero y policía de CDMX. (Instagram/reygruperomx / Tomada de video)

Según el reportero Raúl Gutiérrez, “ella necesitaba llegar al hospital”, por “atención médica urgente”, le narraron los testigos de los hechos.

Y es que desde días anteriores, el influencer junto a su novia Nanda Rocha, señalaban al hospital Dalinde en la Colonia Roma, Ciudad de México, de querer cobrarles una suma excesiva por procedimientos que no le hicieron.

Asimismo, señaló que le querían administrar medicamentos sin su consentimiento, entre otras denuncias.

A ello se le sumó que recientemente Rey Grupero y Nanda Rocha compartieron que la denuncia contra el hospital Dalinde se hizo oficial por aprovecharse “de la vulnerabilidad de una persona enferma”.