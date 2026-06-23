Rey Grupero teme por su vida y la de su familia tras denunciar intimidación en su casa luego de acusar un presunto abuso a su hijastro.

El pasado 5 de junio, Rey Grupero denunció en redes sociales a dos presuntos policías que solicitaron ingresar a su departamento para entregarle una notificación.

Tras esta situación, el conductor expresó que teme por su integridad tras recibir una llamada de amenaza.

Rey Grupero asegura que ha recibido amenazas de muerte

Durante un encuentro con los medios, Rey Grupero reveló que el pasado viernes 19 de junio recibió una amenaza de muerte.

“Me marcan de un número rarísimo y me dicen que el sábado me iban a dar cuello y que era de parte de esta persona, pero que le querían echar la culpa a un artista con el que tuve un problema” Rey Grupero

Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, asegura que la mujer que presuntamente abusó de su hijastro, lo mandó a matar y le echarían la culpa del suceso a una persona con la que había tenido un problema.

¿Rey Grupero TEME por su VIDA tras recibir presuntas 4M3NAZ4S? Él asegura que ha recibido llamadas con información #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/QUMFDbvM1F — De Primera Mano (@deprimeramano) June 23, 2026

Rey Grupero sospecha que tratarían de matarlo saliendo de su trabajo en Venga la Alegría y que le echarían la culpa de este supuesto atentando a Sergio Mayer.

El influencer menciona que ante un posible atentando en su contra, grabó un video donde señala a los posibles responsables.

Mientras tanto, Rey Grupero sigue buscando justicia para su hijastro, hijo de su novia Nanda Rocha.

¿Por qué amenazaron de muerte a Rey Grupero? Esto se sabe

Rey Grupero es novio de Nanda Rocha, expareja del empresario Simón Charaf y con quien tuvo a su hijo Enzo.

Hace un año, Rey Grupero y Nanda Rocha denunciaron a una mujer perteneciente a la familia Charaf de presunto abuso a su hijo.

El proceso sigue su curso, pero Rey Grupero denuncia irregularidades y asegura que seguirán pidiendo justicia.

Ahora, Rey Grupero asegura que en la llamada donde aseguraron que lo matarían, le mencionaron que supuestamente esta familia lo había ordenado.

El famoso no mencionó si denunció esta amenaza y si ha solicitado medidas de protección a las autoridades.