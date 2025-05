Maribel Guardia -de 66 años de edad- cumplió años y nadie puede creer su edad después de ver sus últimas fotos.

El 29 de mayo es el cumpleaños de Maribel Guardia y lo celebró con una publicación en Instagram donde luce espectacular.

Con el paso de los años, Maribel Guardia sigue luciendo hermosa; recientemente, publicó una serie de fotos en bikini.

Esto, en el marco del cumpleaños 66 de Maribel Guardia.

“Feliz cumpleaños a mí (…) celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza. Y sigo aquí, más fuerte, más sensible, más llena de fe”

Maribel Guardia