Ninel Conde se presentó en una conferencia motivacional en Hollywood donde habló de la violencia física que sufrió de parte de una de sus exparejas.

“Yo viví violencia física, a mí me pegaban, a mí me golpeaban“, dijo; sin embargo, Ninel Conde no mencionó el nombre de su agresor.

Pero sí dio detalles de la violencia que sufrió a lo largo de cuatro años.

Ninel Conde cuenta la violencia que vivió de una de sus exparejas

El contenido de la conferencia “Rompe el miedo y triunfa”, de la periodista Adriana Gallardo -de 63 años de edad- tomó un nuevo giro cuando Ninel Conde se sinceró sobre una terrible experiencia de vida.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram )

Ninel Conde -de 48 años de edad- habló de la violencia física que sufrió por parte de una de sus exparejas.

De acuerdo con Ninel Conde, su expareja la golpeaba, la intentó ahorcar, le quemaba la ropa e incluso una vez incendió una biblia frente a ella.

“Yo viví violencia física, a mí me pegaban, a mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho, es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo. Yo viví violencia física, me ahorcaban, me arrancaban la ropa, me quemaron una biblia enfrente de mí, fue algo muy traumático” Ninel Conde

Pese a los maltratos que recibía, la ‘Bombón asesino’ dice no haber terminado la relación de inmediato porque pensaba que la persona iba a cambiar por amor a ella.

“Se los cuento porque ahora me arrepiento de haberme aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar, porque después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento, el perdóname, las rodillas, me voy a matar si no me perdonas” Ninel Conde

Tras haber vivido en carne viva el infierno asegura que “un hombre que te levanta la mano una vez, lo hará de nuevo”.

Por lo que prefiere mantenerse alejada de la personas tóxicas ya que se vuelve un circulo vicioso del que es muy difícil salir.

“Yo me tardé cuatro años en salir de ahí... Estaba enferma de codependencia” Ninel Conde

Ninel Conde, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Ninel Conde revela cómo logró salir de aquella relación tóxica

Ninel Conde sabía que no iba bien la relación; no obstante, no podía dejar a esa persona que la golpeó a lo largo de cuatro años.

La cantante se revictimizó diciendo que era codependiente y por ello no pudo irse al primer golpe, tuvo que llegar alguien más a su vida para mostrarle que merecía un trato digno.

“En una de esas 400 veces que terminaba, llegó esta persona, me empezó a hacer sentir como una reina, me trataba divino, y yo decía: ‘¿qué es esto?, esto está padre’, yo no sabía que se sentía tan padre, entonces ya fue cuando ya no volví” Ninel Conde

Ahora que no normaliza la violencia y mucho menos lo permite, la famosa asegura que es difícil salir de ese tipo de situaciones por lo que tampoco fue sano sujetarse de otra persona.

Aunque en aquel momento fue una salvación inmediata, la cual la ayudó a trabajar en ella y no volver a caer en una codependencia emocional, dijo Ninel Conde.