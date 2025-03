Rosa María Noguerón ya estaría buscando a las personalidades que serán parte de La Casa de los Famosos México 3, reality show que podría contar con la participación de Ninel Conde.

De acuerdo con una chismosa periodista, Ninel Conde -ahora sí- será una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3, el polémico reality show de Televisa-Univisión.

Cabe recordar que el regreso de este reality no está muy lejano pues se estrenará durante el segundo semestre de este 2025.

¿Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3? Una chismosa periodista la habría balconeado

Pese a que Ninel Conde es una mujer muy reservada, ahora sí habría aceptado ingresar a un reality show, nada menos que a La Casa de los Famosos México 3.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Según la periodista de espectáculos Martha Figueroa -de 58 años de edad-, Ninel Conde sería una de las habitantes de La Casa de los Famosos 3.

“Me enteré que parece ser que estará Ninel Conde en La Casa de los Famosos México . Ojalá que sí, es un elementazo” Ninel Conde

No obstante, la chismosa periodista no se atreve a confirmarlo ya que Ninel Conde -de 48 años de edad-, hasta el momento, no ha revelado la identidad de su marido.

Por lo que habría llegado a un buen acuerdo para mostrarse tal cual y exponer parte de su vida.

“No nos quiere decir ni quién es su marido, pero se ve guapo en unas fotos de vacaciones invernales donde no tiene tanta tapadera” Ninel Conde

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 3?

Rosa María Noguerón se enfrenta a un gran reto. La productora de La Casa de los Famosos México 3 debe superar el éxito de las temporadas anteriores.

Por ello, la productora televisiva -de edad desconocida- ya está buscando a las personalidades que despertarán el interés de la audiencia por La Casa de los Famosos México 3.

Fuertes rumores indican que los habitantes, nuevamente, serán actores expertos en crear polémica e influencers.

Siendo la carta fuerte, Karina Torres -de 30 años de edad-, quien es nada menos que la amiga de la ganadora de La Casa de los Famosos México, es decir, Wendy Guevara -de 31 años de edad.

Karina Torres estaba en un en vivo cuando un sujeto le hizo pasar un terrorífico momento (Especial)

Pero ¿cuándo se estrena la tercera temporada del polémico reality show? Éste arrancará transmisiones el domingo 27 de julio.

Y al igual que en las temporadas anteriores, las galas se transmitirán en televisión abierta mientras que el 24/7 estará disponible en Vix.