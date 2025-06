Luego de estar alejada de medios de comunicación, Ninel Conde accedió a darle una entrevista a Yordi Rosado donde le habló de sus cirugías, Larry Ramos, José Manuel Figueroa y más detalles de su vida al conductor.

Aunque Ninel Conde de 48 años de edad, seguía dando de qué hablar tenía años que no se presentaba en los medios nacionales a compartir sobre su vida.

Así que te contamos punto por punto, qué fue lo que Ninel Conde habló con Yordi Rosado de 53 años de edad.

La cantante Ninel Conde habló abiertamente con Yordi Rosado sobre los procedimientos estéticos que muchos le critican, asegurando que ella cree que no se ha pasado de cirugías.

Pese a que los retractores de Ninel Conde le critican mucho el que con sus últimas cirugías se haya cambiado la cara, ella no cree que se haya exagerado de procedimientos.

“Yo creo que nunca es suficiente [de arreglos estéticos], pero que me haya pasado, que yo sienta no”.

Y es que incluso le argumentó a Yordi Rosado que lo que le importa es gustarse a ella misma, más no lo que los demás le digan.

“Los tratamientos que me hago de última tecnología son para gustarme a mí y a mi pareja, y a mi público obviamente (...) Cuando me veo en el espejo me gusta lo que veo”.

