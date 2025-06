Ninel Conde- de 48 años de edad- ha sido blanco de de diversas críticas entorno a la cantidad de procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

La cantante, quien ha aceptado abiertamente los cambios en su apariencia dejo entrever la posibilidad de entrar de nuevo a una cirugía plástica.

Ninel Conde se seguirá operando aunque la funen

En entrevista con Yordi Rosaldo, Ninel Conde confesó la posibilidad de realizarse un nuevo procedimiento estético aunque la funen.

La también actriz, reconoció que si hay algo en su cuerpo que no le agrada no dudara en cambiarlo, aunque le gusta lo que ve en el espejo.

“Nunca es suficiente, a lo mejor un arreglito, pero que me haya pasado, que yo lo sienta no. Me gusta lo que veo en el espejo, puede ser que a algunos les guste, a otros no y mientras uno se sienta a gusto, ¿a ti qué te importa?”. Ninel Conde

Ninel Conde, actriz. (Agencia México)

En los últimos años, Ninel Conde ha enfrentado a innumerables críticas sobre su apariencia.

La cantante se ha sometido a diversos procedimientos estéticos que han transformado su imagen, haciéndola casi irreconocible para muchos de sus seguidores.

Y aunque en más de una ocasión la famosa ha dejado en claro que poco le importan este tipo de señalamientos, esta vez decidió sincerarse sobre su relación con las cirugías estéticas.

Ninel Conde explicó que disfruta realizarse ciertas “mejoras estéticas” y que no lo hace por presión externa, sino como una forma de agradecerse a sí misma.

Procurando sentirse más bonita y satisfecha consigo misma y con su pareja.

"Yo creo que todas las mujeres nos gusta como hacernos ‘upgrades’ para vernos y sentirnos mejor y el día de hoy yo te puedo contar que yo lo que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología, que ahora hay y que todo el mundo se hace, es para gustarme a mí y a mi pareja. Ninel Conde

También menciono que sabe sobre los comentarios que le escribe la gente diciendo que “ya no se parece”.

A lo que respondió que por supuesto no es la misma de hace 15 años y que ha cambiado para mejorar.

Ninel Conde aprendió a poner límites para cuidar su salud mental tras críticas

Yordi Rosaldo le cuestiono a Ninel Conde como enfrenta los ataques que, como figura pública recibe constantemente en redes sociales.

Ninel Conde confesó que ha aprendido a poner límites para protegerse emocionalmente.

Aunque no puede fingir que las cosas no existen, ha encontrado formas de filtrar lo que consume para no saturarse con comentarios negativos.

““Pues trato de no ver, de no ver tanta cosa porque pues tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tus emociones. No te puedes cegar y pensar que no pasa nada, pero puedes nivelar qué tanta información va a llegar a ti”. Ninel Conde