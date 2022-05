Ninel Conde acusó a Giovanni Medina de no permitirle ver a su hijo Emmanuel otra vez. En entrevista para ‘Ventaneando’, la cantante respondió a las más recientes declaraciones de su expareja.

En el mismo programa, Giovanni Medina dijo que Ninel Conde no vio al menor durante dos meses por cumplir con su compromiso en un programa de televisión.

También, acusó a Ninel Conde de despreciar unas flores que Emmanuel le regaló, y que en su visita más reciente llegó 30 minutos tarde.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Ninel Conde afirma que sigue teniendo la patria potestad de su hijo Emmanuel

Ante los señalamiento, Ninel Conde se comunicó a ‘Ventaneando’ para dar su versión de los hechos y advertir que seguirá luchando en los juzgados para poder estar más cerca de su hijo menor de edad.

“El juicio no se ha terminado, lo que voy a solicitar es convivencias en lugares imparciales, donde se puedan probar los dichos, porque hay muchas mentiras y muchas mañas alrededor, en cuestión de las acciones que ejerce el padre de mi hijo en contra de las convivencias, que ya bastante es algo tan poquito, una vez cada quince días, por lo menos por misericordia debería pensar ‘al menos que esta señora vea al niño 2 horas’, pero no, ni eso” Ninel Conde

Cuestionada sobre los motivos que la llevaron a este distanciamiento de su hijo, Ninel Conde aclaró que sigue teniendo la patria potestad de Emmanuel.

“No he perdido la patria potestad, la patria potestad la ejercemos los dos, lo que hay es una custodia temporal, se la dieron a él por motivos de… ¿qué te puedo decir?...” Ninel Conde

Ninel Conde y Giovanni Medina (Instagram/@ninel)

Ninel Conde detalla los engaños que habría usado Giovanni Medina para obtener la custodia de su hijo

Asimismo, Ninel Conde detalló los engaños que Giovanni Medina habría utilizado para lograr que las autoridades le cedieran la custodia temporal de Emmanuel:

“Él dijo que yo abandoné al niño cuando me fui a hacer un programa a Miami; había Covid, y también me dijo que posiblemente podía tener Covid, que el niño vivía con él, y al decir esto, yo no estar enterada, porque fue una situación que hicieron por debajo del agua […] yo no me enteré hasta 3 meses después que le dieron la custodia provisional” Ninel Conde

Respecto a si se siente capaz de retomar la custodia de su hijo menor, Ninel Conde respondió afirmativamente, señalando que no es la primera famosa que cuida a sus hijos y cumple con su trabajo:

“¡Por supuesto!... por ser figura pública, por ser artista, por tener viajes, ¿no puedo tener a mi hijo?, ninguna mujer del medio del espectáculo tendría a sus hijos en custodia, ninguna. Entonces eso no es motivo porque esa demanda solo está basada en que yo viajo mucho, no tengo tiempo, eso no es justificación, yo puedo ajustar mis tiempos” Ninel Conde

Giovanni Medina y Ninel Conde (Agencia México)

Ninel Conde sobre su relación con Larry Ramos: “Desgraciadamente no fue como yo creí, no era lo que yo pensaba”

Ninel Conde también habló sobre su fallido romance con Larry Ramos, actualmente prófugo de la justicia, descartando que haya sido la causa principal de su distanciamiento con su pequeño hijo:

“Esto no se derivó a raíz de eso, que se haya aprovechado y se haya publicado es muy diferente, nada tiene que ver una situación que se dio como pareja, con una persona que desgraciadamente no fue como yo creí, no era lo que yo pensaba, con el derecho de ser madre, y del niño tener a su madre” Ninel Conde

Finalmente, Ninel Conde consideró que las mujeres tienen derecho a cuidar y convivir con sus hijos, sin que su carrera sea usada para quitarselos: