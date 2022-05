Ninel Conde se retractó de desear solo trabajo para el 10 de mayo, pues ahora dijo que sí verá al hijo que tiene con Giovanni Medina, aunque no en el Día de las Madres.

Ninel Conde fue captada a su llegada a la CDMX, en donde el reportero ‘Delarosatv’ mostró imágenes en que la cantante dijo que era una lástima no pasar el 10 de mayo con su hijo.

Ninel Conde y Giovanni Medina (Instagram/@giovannimedinan)

Sobre su participación en ‘Tu cara me suena’ dijo que este fin de semana sería su última presentación, en donde interpretaría a Gloria Trevi.

Ninel Conde sí verá a su hijo en mayo; aunque no el Día de las Madres

Ninel Conde compartió que siempre sí verá al hijo que tiene con Giovanni Medina, aunque se mostró desanimada porque no será el 10 de mayo.

Expresó que ella tiene carga de trabajo por conciertos que está haciendo, por lo que el 8 de mayo irá a Luisiana, Estados Unidos.

“Es mi manera de festejar”, fue lo que Ninel Conde dijo, pues al parecer no tiene planeado nada especial para celebrar el Día de las Madres.

Y pese a que a su hijo lo verá el 9 de mayo, no dio señal de que fuese a haber una reunión especial para ella. Al contrario, dijo “es una lástima”, pues no lo podrá ver el 10 de mayo.

“Me toca cada 15 días, y no cae en 10, cae en 9, así que me tocará… No me dan un permiso especial por el día, lo que quiero es fluir”. Ninel Conde, cantante.

Mientras que de su hija Sofía, quien tuvo con Ari Telch, Ninel Conde no mencionada nada.

Ninel Conde se despide de ‘Tu cara me suena’

Ninel Conde dijo que el tema de su hijo con Giovanni Medina lo ha dejado fluir, mientras que se dice agradecida por todo el trabajo que tiene actualmente.

Uno de ello, ‘Tu cara me suena’, en donde Ninel Conde ha levantado críticas sobre su imitación no solo de Bad Bunny, sino de Ana Bárbara.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

La actriz dijo que este fin de semana termina el programa de concurso, mismo en el que se despedirá imitando a Gloria Trevi, “estoy emocionada”.

Ninel Conde reconoció “es más fácil ser niño que niña en el escenario”, pues dijo que cuando fue Bad Bunny no tuvo que usar tacón, ni cuidarse “que no se me vea por ahí nada”.

Ninel Conde no tocó ningún tema de sus demandas, pues desea que su llegada a México sea armoniosa.