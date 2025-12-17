Nicolás Buenfil -de 20 años de edad- está interesado en la política y en conocer a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo.

El hijo de Erika Buenfil mantiene contacto con su padre, Ernesto Zedillo Jr., pero aún no conoce a su abuelo.

Nicolás Buenfil quiere conocer a su abuelo Ernesto Zedillo

Pasaron 19 años para que Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. convivieran abiertamente, pero el hijo de Erika Buenfil sigue sin conocer a su abuelo.

Durante un encuentro con medios, el joven reveló que desea ver a su abuelo Ernesto Zedillo y saber más de su vida.

“No he tenido la oportunidad de convivir con mi abuelo, quiero, me da curiosidad. Quiero saber su historia, su parte de atrás de su mundo” Nicolás Buenfil

Erika Buenfil con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Nicolás Buenfil tiene curiosidad de saber cómo sería convivir con su abuelo y reveló que tiene interés por la política.

El hijo de la actriz también mencionó que mantiene una relación cercana con su papá: “Estoy feliz, nos queremos, nos vemos de vez en cuando”.

Nicolás Buenfil tuvo una reunión con su padre y hermanos en 2024, donde Isabella Zedillo compartió fotos del emotivo momento.

Ernesto Zedillo, expresidente de México (Cortesía)

Nicolás Buenfil está interesado por la política y descarta ser actor

A sus 20 años, Nicolás Buenfil tiene claras sus metas profesionales y no está en sus planes seguir los pasos actorales de Erika Buenfil.

Nicolás Buenfil confesó que le llama la atención la policía, pues su abuelo fue presidente de México.

“Si agarro la fortaleza suficiente a lo mejor me meto a la política”, dijo Nicolás Buenfil.

Actualmente, trabaja como asistente de producción en un proyecto en Televisa; sin embargo, mencionó que no le interesaba ser actor, pues le gusta más la producción y parte creativa.

“Andar frente a cámaras y ser quien actúa, está difícil, a lo mejor y sí” Nicolás Buenfil

Nicolás Buenfil confesó que sigue dependiendo económicamente de Erika Buenfil , pero ya está tomando su propio camino profesional en una nueva área digital de Televisa.