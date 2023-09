Nicola Porcella de 35 años de edad, habla de los sentimientos que siente por Wendy Guevara, pero no del que todos anhelan.

Nicola Porcella habla sobre Wendy Guevara de 30 años de edad, donde deja en claro que tuvo una conexión muy especial, sin embargo, solo hay una amistad de por medio.

De igual forma, confirmó que le encantaría trabajar en futuros proyectos con Wendy Guevara, pues con ella se siente identificada.

La relación que Wendy Guevara y Nicola Porcella mantuvieron en La Casa de los Famosos México fue de las más aclamadas y queridas por los fanáticos del programa.

Quienes no tardaron en especular que había más que una relación de amigos, pues la cercanía entre ambos era evidente.

Después de que terminó el exitoso programa de Televisa, Nicola Porcella ha sido sumamente solicitado en programas para aclarar la relación que tiene con Wendy Guevara.

Aunque en esta ocasión, Nicola Porcella aceptó sentir amor por Wendy, dejó en claro que ambos tenían una relación meramente amistosa.

“Es una historia de amor de amistad y siempre lo hemos dicho. Porque es un amor de amigos, de hermanos, que cuando ella me llame y necesite de mí, voy a estar ahí para ella”.

Nicola Porcella aseguró que tuvo una conexión instantánea con Wendy Guevara, ya que empatizo mucho con lo que ella contaba sobre su vida, y pudo identificarse con ella.

“Es una mujer a la cual quiero muchísimo. Con la cual me identifiqué muchísimo, por lo que ella vivió a larga distancia, yo sé todo lo que sufrió Wendy no culpa al pasado, entonces me identifiqué mucho con ella”

Nicola Porcella