Nicandro Díaz se sentía acosado por su propia esposa Cynthia Buitrón y salió huyendo de su casa, revelan audios filtrados tras la muerte del productor.

A pesar de que Nicandro Díaz fue reservado con su vida privada, se dio a conocer cómo fue que terminó huyendo de su esposa Cynthia Buitrón.

La revista TVyNovelas compartió unos audios que fueron enviados del productor a una amiga cercana a él, en los cuales le cuenta qué ocurrió con su matrimonio.

Tras darse a conocer la muerte de Nicandro Díaz, los escándalos familiares y de pareja han rodeado la memoria del productor.

Nicandro Díaz vivió un infierno con su esposa Cynthia Buitrón, aseguran audios filtrados

Tras la trágica muerte de Nicandro Díaz, se han revelado más detalles de la vida privada del productor.

Uno de ellos es la problemática que existía entre él y su esposa Cynthia Buitrón, con quien estuvo casado desde diciembre del año 2000.

Nicandro Díaz (@nicandrodiazof / Instagram )

A esta polémica se suman unos audios que supuestamente el productor le habría enviado a una amiga hace tres años, cuando detonó la crisis en su matrimonio.

Aparentemente, fue Cynthia Buitrón quien le pidió a Nicandro Díaz que abandonara la casa, para luego acosarlo con llamadas y visitas inesperadas al departamento que se mudó.

“No imaginas el infierno que era vivir con ella, me aguantaba por mis hijos (...) un día me corrió de la casa y me fui a vivir a un departamento que habíamos comprado para rentarlo y tener un dinero extra.” Audio filtrado por TVyNovelas

En uno de los audios se puede constatar que Nicandro Díaz fue desalojado de su casa por órdenes de su esposa, Cynthia Buitrón.

Sin embargo, el pleito entre ellos no acabaría ahí, ya que su esposa siguió buscándolo, aparentemente cuando ella se encontraba en estado de ebriedad.

Momentos en los que lo halagaba y pedía regresar con él, hasta que comenzaba a discutir nuevamente a tal grado de insultarlo y gritarle.

“Yo me fui al departamentito y ella se quedó en la casota, y aún así sigue molestando. Lo peor es que me habla en las noches totalmente alcoholizada; a veces me dice que quiere que regresemos; otras veces me insulta y me grita. Cada vez se incrementa su alcoholismo” Audio filtrado por TVyNovelas

Familia de Nicandro Díaz (@nicandrodiazof)

Los audios revelan que Nicandro Díaz tuvo que apagar el celular porque de plano se sentía perseguido por Cynthia Buitrón, pero nunca bloqueó a su ex por los hijos que tienen en común.

Nicandro Díaz confirma relación con Mariana Robles después de su divorcio con Cynthia Buitrón

En los audios que fueron filtrados por la revista TVyNovelas, Nicandro Díaz admite haber conocido a Mariana Robles -de 47 años de edad- tres meses después de su divorcio con Cynthia Buitrón.

Y por ello se sintió con la libertad de empezar una nueva relación sentimental porque ya era un hombre soltero.

Acerca de su separación, Nicandro Díaz llegó a decir:

“No le midió, la regó gacho; yo, cada vez que me acuerdo de las fregaderas que me hacía, hasta me enojo conmigo, por haberle aguantado tanta cosa; reclamaba que nunca estaba en la casa, pues estoy trabajando para que viva como nunca soñó vivir”. Audio filtrado por TVyNovelas