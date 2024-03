La noticia de la muerte de Nicandro Díaz a los 60 años de edad sorprendió a todos y es que el productor se encontraba disfrutando de unos días de descanso.

Horas antes de que se confirmará la muerte de Nicandro Díaz se había pedido donadores de sangre y es que se dio a conocer que el productor había sufrido un fuerte accidente.

A través del programa Hoy, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- fue la encargada de confirmar la muerte de Nicandro Díaz, minutos después de que había pedido donadores de sangre.

Tras varias especulaciones sobre su muerte, las autoridades ya habrían emitido un comunicado para explicar cómo había sido el accidente de Nicandro Díaz.

Lejos de lo que se había dado a conocer, Nicandro Díaz no había muerto tras sufrir un accidente en una moto acuática.

Este martes 19 de marzo se habían dado a conocer más detalles sobre el accidente que sufrió Nicandro Díaz cuando se encontraba en Cozumel, Quintana Roo.

El lunes 18 de marzo se confirmó la muerte de Nicandro Díaz luego de que sufrió un accidente en Cozumel.

Los primeros reportes indicaban que Nicandro Díaz había sufrido un accidente mientras viajaba en una moto acuática, por lo que fue trasladado inmediatamente al hospital en Cozumel, Quintana Roo.

Debido a la gravedad de sus heridas se habían solicitado donadores de sangre para Nicandro Díaz, pero horas más tarde se dio a conocer que lamentablemente había muerto.

Sin embargo, este martes 19 de marzo se dio a conocer que el accidente que le costó la vida a Nicandro Díaz no fue en el mar sino en carretera.

Autoridades locales dieron a conocer que el lunes 17 de marzo recibieron un reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente a un kilómetro del cedral, a unos 25 kilómetros de Cozumel.

Se trataba de una mujer a la que se identificó como la actriz de doblaje Mariana Robles, quien habría sufrido un accidente mientras viajaba con su novio Nicandro Díaz.

El reporte indica que las autoridades habían llegado alrededor de las 19:57 horas del domingo y lograron ver a una mujer a un costado de una motocicleta de la marca Honda de color amarillo.

La mujer habría mencionado que un animal se les había atravesado por lo que Nicandro Díaz había perdido el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza.

La Dirección de Seguridad Pública de Cozumel, Quintana Roo informó que el productor estaba inconsciente y poli contundido, mientras que su pareja sólo presentó golpes en el cuerpo.

Nicandro Díaz había sido trasladado a una clínica y posteriormente a un hospital, pero pese a los esfuerzos médicos no pudieron salvarle la vida.

Israel Herrer, jefe de información de TV Azteca Quintana Roo, explicó que Nicandro Díaz viajaba en una motocicleta de renta.

Se dio a conocer que Nicandro Díaz había viajado con la actriz de doblaje Mariana Robles, con quien tendría una relación amorosa.

Nicandro Díaz y Mariana Robles habían decidido ser muy discretos con su relación.

A través de sus redes sociales Mariana Robles ha reposteado varios mensajes de condolencias por la muerte de Nicandro Díaz.

De acuerdo con Sale el Sol, Mariana Robles estaba esperando que llegarán los hijos de Nicandro Díaz para que los restos del productor pudieran ser liberados por la Fiscalía de Quintana Roo.

El cuerpo de Nicandro Díaz sería trasladado a la CDMX para los servicios fúnebres.

Cabe recordar que hasta el momento, la familia de Nicandro Díaz no se ha pronunciado oficialmente acerca de cómo ocurrió el accidente que el productor sufrió en Cozumel.

Andrea Legarreta fue la encargada de confirmar la muerte de Nicandro Díaz en el programa Hoy y entre lágrimas le dedicó unas emotivas palabras.

Al borde del llanto, Andrea Legarreta recordó que siempre fue un gran hombre que los apoyó mucho y que siempre tuvo grandes detalles con ellos.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta recordó que Nicandro Díaz le dio la oportunidad de protagonizar una novela.

“Un gran jefe, un gran compañero, un hombre que creyó en muchos de nosotros para darnos la gran oportunidad que esperábamos... yo ya llevaba muchos años de carrera y quien me dio la oportunidad de protagonizar fue él”

Andrea Legarreta recordó que en las grabaciones de ‘¡Vivan los niños!’ ella perdió un bebé junto a Erik Rubín.

En ese momento Nicandro Díaz la supo comprender y apoyar en ese difícil momento que estaba pasando.

“Cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: ‘te vamos a esperar’. Porque fue durante la grabación de Vivan los niños. Estoy muy agradecida y sí quiero expresarlo porque el ser agradecidos es lo más importante y él lo único que me dio a mí son motivos para agradecerle, agradecerle que creyó en mí, el gran jefe que fue conmigo, el cómo me apoyó y hasta la fecha la amistad que nos unía estaba en todos los momentos”

Andrea Legarreta