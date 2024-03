Mariana Robles -de 47 años de edad- habló de los últimos minutos de Nicandro Díaz antes de morir en el accidente.

Mariana Robles, en entrevista con la periodista Maxine Woodside, reveló detalles del accidente que tuvieron en Cozumel en donde el productor perdió la vida.

No obstante, confesó que tiene borrado de su mente lo que ocurrió segundos antes de ver en el suelo a Nicandro Díaz.

Los detalles sobre el accidente de Nicandro Díaz son escasos, la primera versión de su muerte fue que había ocurrido a bordo de una moto acuática.

Luego, las autoridades de Quintana Roo aseguraron que por tratar de esquivar un animal derrapó en carretera en una moto.

Lo que siempre se supo fue que Nicandro Díaz estaba acompañado de su novia Mariana Robles.

A una semana de la muerte de Nicandro Díaz, su novia Mariana Robles rompe el silencio sobre lo que realmente ocurrió en Cozumel.

Durante una entrevista con Maxine Woodside, la novia del productor reveló detalles del accidente, pero anticipó que no recuerda mucho porque tiene bloqueos mentales.

En un inicio, Mariana Robles reafirma que estaban de vacaciones y que se encontraban solos, no estuvieron acompañados por los hijos del productor.

“Fuimos a comer y cuando regresamos íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color y nada, era una moto alquilada, si llevamos casco

Mariana Robles explicó que ella llevaba una gorra debajo del casco, por lo que cree que eso amortiguó el golpe que recibió.

“Yo venía abrazándolo, yo soy una mujer chiquita y delgada. El recuerdo que yo tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en los ojos.”

Mariana Robles explicó que la siguiente imagen que ella recuerda, es estar parada al lado de la carretera junto al cuerpo de Nicandro Díaz tirado.

Mientras ella le gritaba a la gente de su alrededor para que pidieran una ambulancia y la ayudaran.

“Yo decía una ambulancia, por favor ayúdenlo y le gritaba ‘mi amor, mi amor, mi amor’, ya de ahí no me acuerdo de nada”

Respecto a la información de que el accidente fue provocado porque un animal se les atravesó, Mariana Robles reconoció que ella no sabe qué pasó.

Además, no tiene conocimiento de donde surgió esa versión de los hechos.

“Nunca, nunca, yo no tengo ni idea, cualquier teoría te puedo creer porque yo no me acuerdo absolutamente de nada”

Mariana Robles