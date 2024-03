La muerte de Nicandro Díaz sigue dando de qué hablar, pues ahora una amiga exactriz contó que uno de los hijos del productor fue a su casa a sacar objetos de valor.

“Es lógico”, fue lo que la amiga de Nicandro Díaz -de 60 años de edad- compartió al revelar lo que hizo el hijo del productor de Televisa.

Sumado a ello, confirmó que Nicandro Díaz se encontraba triste por la situación que vivía con sus hijos tras el divorcio de Cynthia Buitrón.

Cynthia Buitrón, la ex esposa de Nicandro Díaz, es acusada de “sospechosa” por su manera de sonreír en el funeral

Sin duda, la muerte de Nicandro Díaz seguirá dando de qué hablar, pues ahora no solo es cuestión del accidente y los implicados, sino de las acciones de los hijos.

A pesar de que Nicandro Díaz trabajaba en el mundo del espectáculo, su labor era como el creativo, más no como aquel que está en la voz de los amantes de la farándula.

Pero este hecho cambió cuando la muerte de Nicandro Díaz se vio envuelta en polémicas por lo que han declarado y la forma en que han actuado sus propios hijos.

En una entrevista con Ventaneando, Lorena Tassinaria, una amiga exactriz del productor, fue cuestionada sobre los rumores del actuar de uno de sus hijos.

Y es que dentro de los rumores que rodean la muerte del productor, está que uno de sus hijos entró a su casa a sacar pertenencias incluso antes de asistir a reconocer el cuerpo de su padre.

El acusado en cuestión sería Nicandro Díaz Buitrón -de 23 años de edad-, el hijo mayor del productor de telenovelas y de quien Tassinaria declaró lo siguiente:

Tassinaria señaló sentir “pena” porque Nicandro Díaz siempre se mostró “espléndido” con sus hijos.

Sumado a las acciones que habría tomado el hijo mayor de Nicandro Díaz, le rodea la mala relación que el productor de Televisa tenía con sus primogénitos tras el divorcio.

Nicandro Díaz y Cynthia Buitrón estuvieron casados por 23 años, sin embargo, fue el 24 de diciembre del 2023 que el divorcio fue firmado legalmente. La separación se dio “muchos años” antes, declaró Tassinaria.

Se dice que fue el productor de Televisa el que solicitó el divorcio a Cynthia Buitrón, situación que no lo dejó en buenos términos con sus hijos, además de su noviazgo con Mariana Robles.

Y es que sumado a los rumores el contexto familiar de Nicandro Díaz, no solo revivieron un video donde él mismo declara no estar bien con sus hijos, sino que sus cercanos lo sabían.

En la misma entrevista, Lorena Tassinaria contó que Nicandro Díaz platicó en varias ocasiones la situación que vivía con sus tres hijos.

“Sí me me llegó a comentar que en ocasiones quería estar más tiempo con sus hijos, sí los extraña mucho (...) él esperaba estar más con sus hijos y que lo apoyaran, muchas veces los hijos se van y están con la mamá, pero sí me llegó a externar en varias ocasiones que estaba muy triste con el tema de sus hijos de cómo se estaban comportando”.

Lorena Tassinaria, exactriz.