Recientemente, Lindsey Shaw y Devon Werkheiser, protagonistas del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned' de Nickelodeon, se han hecho tendencia tras confesar que tuvieron relaciones en el set de grabación.

El 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned' fue una serie de Nickelodeon emitida entre el 2004 y 2007, logrando gran popularidad entre la audiencia.

El programa del ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ fue protagonizado por Lindsey Shaw -34 años- y Devon Werkheiser -32 años-, quienes recientemente confesaron haber tenido relaciones en el set.

Pero ¿quién es Lindsay Shaw, actriz que se ha hecho tendencia tras confesar que tuvo relaciones con el protagonista del ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’?

Lindsay Shaw dio vida a Jennifer “Moze” Mosely en el ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’

La actriz Lindsay Shaw se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que a través de un podcast, confesara haber tenido relaciones con el protagonista del ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’.

Y es que lo que sorprendió a la audiencia es que Lindsey Shaw confesara en el podcast que no solamente tuvieron relaciones una vez.

Sino que ella y el protagonista de ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, tuvieron mas encuentros sexuales mientras grababan la serie dirigida para niños y adolescentes.

Cabe recordar que en la serie del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned', Lindsey Shaw y Devon Werkheiser tenían 17 y 15 años respectivamente.

Por lo que los usuarios y fans que solían ver el ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, ya no lo verán de la misma forma.

¿Quién es Lindsey Shaw, actriz del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned'?

Lindsey Shaw es una actriz estadounidense nacida en Nebraska un 10 de mayo de 1989 y no solamente participó en la serie del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned' que se emitió entre el 2004 y hasta 2007.

SIno que también, Lindsay shaw, la actriz del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned' participó en varias producciones cinematográficas y televisivas como:

Devolved (2009) 16 love (2011) Love Me (2012) Aliens in America (2007 - 2008) 10 Things I Hate About You (2009 - 2010) Pretty Little Liars (2011 - 2017) Lucifer (2021)

En el caso de la pantalla grande, Lindsey Shaw debutó en 2005 en la película 'The Great Lie' de Jeremiah Comey.

Y en 2010, Lindsey Shaw del 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned', protagonizó la película 'Nic & Tristan Go Mega Dega'.