Tras la polémica entre Devon Werkheiser de El manual de Ned y Drake Bell por un terrible chiste sobre el abuso sexual infantil que su colega vivió, se juntaron e hicieron un podcast donde demostraron que la molestia quedó atrás.

Fue hace casi un año que Quiet on Set expuso los abusos sexuales y psicológicos que Drake Bell -de 38 años de edad- y otras estrellas infantiles vivieron siendo menores de edad.

Sin embargo, Devon Werkheiser -de 34 años de edad- de El manual de Ned, no pudo evitarse un pésimo chiste sobre el abuso denunciado en Quiet on Set.

Ante ello y un año después de lo declarado por el protagonista de El manual de Ned, Drake Bell fue al podcast que tiene con Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, donde se aclaró qué fue lo que pasó.

El 2 de abril se estrenó en el podcast, El desclasificado manual de Ned, el episodio que los protagonistas de la serie de Nickelodeon grabaron con Drake Bell.

Ante el escándalo que protagonizó Devon Werkheiser, se sinceró y contó que grabaron el episodio con Drake Bell en diciembre 2024, cuando aún no sabía si el podcast seguiría o no por la polémica que generó con sus comentarios.

Sin embargo, ante la decisión de seguir con el podcast, compartió que no es que haya limado asperezas con Drake Bell, sino que su colega nunca se incomodó con su comentario.

Devon Werkheiser señaló que luego de que estalló el escándalo intentó buscar a Drake Bell e incluso conseguir su teléfono para explicarle su comentario, pero no lo consiguió.

Pese a ello, de una u otra forma pudo tener comunicación con el manager de Drake Bell, quien le hizo saber que no había incomodidad y que al cantante le gustaría participar en su podcast .

Luego, Devon Werkheiser y Drake Bell coincidieron en una convención de Nickelodeon donde un stand estaba uno al lado del otro, lo que los llevó a tener la conversación sobre lo que pasó.

Fue así que inesperadamente, Drake Bell terminó sentado con los protagonistas de El manual de Ned, hablando para su podcast mostrando que no hay rencilla entre los cuatro.

Y es que frente a Drake Bell, los protagonistas confirmaron que una parte de su transmisión en vivo fue cortada, de modo que parecía que Devon Werkheiser se burlaba de la tragedia de su colega y no como una reacción a un chiste de Daniel Curtis Lee.

Tras la explicación de Devon Werkheiser de El manual de Ned sobre lo que pasó con Drake Bell, se sentaron tranquilamente y el participante de Quiet of Set habló sobre lo que sintió por la polémica.

El cantante Drake Bell contó que lo que a él le llegó a Twitter de Devon Werkheiser, fue un contexto en el que los protagonistas de El manual de Ned, comentaban Quiet of Set en vivo.

Asimismo, explicó que sintió un pesar sabiendo que Devon Werkheiser se había burlado sobre lo que ocurrió con los abusos en Nickelodeon, cuando era su colega era además de amigo.

Pero no solo eso, sino que el protagonista de El manual de Ned le reclamó para luego compartir que reflexionó el conocerlo y saber que nunca actuaría de esa forma.

“Este no es para nada este tipo [Devon Werkheiser]”.

Sin embargo, la historia de Drake Bell dio un giro al contar que años anteriores lo buscaron para compartir lo que le ocurrió en Nickelodeon para un documental similar, pero con otra productora.

Pero, en aquel momento, no se sentía listo para hacerlo públicamente porque además “no había ni ido a terapia”.

Lo que lo llevó a negarse “cortésmente”, siendo que lo único que recibió de la productora fue un reclamo por no hacer el cambio.

“Me dijo algo como ‘por gente como tú que no comparte su historia sigue habiendo gente lastimada en Hollywood’ lo único que pensé es ¿estás bromeando? Me queda claro que lo único que buscas es un premio o un reconocimiento, no la denuncia “.

Drake Bell, cantante.