Pese a que Anuel AA presume de ser un hombre adinerado al que le gusta rodearse de lujos, éste no le pagó a una empresa de Sonora, la cual contrató Natanael Cano.

Por lo que hoy, Natanael Cano está endeudado con Transportes Econotours, empresa que le brindó servicio al originario de Hermosillo y a su amigo, Anuel AA.

Empresa contratada por Natanael Cano, acusa a Anuel AA de no pagarle

A través de un comunicado, la empresa Transportes Econotours dice haberle brindado su servicio a Natanael Cano, de 24 años, quien los contrató para sí mismo y para su colega, Anuel AA, de 32 años.

La empresa dice haber transportado a Natanael Cano y Anuel AA por calles de Sonora, donde grabaron videos musicales bajo la producción de Rancho Humilde Records.

La dupla de cantantes grabó el remix de "Como Es”, tema que dio a conocer Natanael Cano.

Natanael Cano, quien los contrató, pagó desde el primer día por un servicio de 11 días, incluso cubrió el pago de Anuel AA.

Sin embargo, Anuel AA solicitó servicios adicionales poniendo como aval al interprete de “Paca de billetes”.

Cuando al ex de Yailin La Más Viral, de 23 años, se le cobró, éste se negó a pagar por lo que Transportes Econotours le retiraron el servicio 3 días antes de que abandonará el estado de Sonora.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

¿Natanael Cano y Anuel AA se niegan a pagarle a Transportes Econotours?

Transportes Econotours ya se puso en contacto con Macario Campos, quien funge como coordinador de eventos de Natanael Cano, así como con su manáger Iván Almaguer. De Anuel AA, no saben nada.

Aunque el equipo de Natanael Cano reconoció que hay un problema, no ofrecieron cubrir la deuda de Anuel AA.

Debido a que Anuel AA puso como aval a Natanael Cano, será éste quien cubra el pago si su compañero se niega.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Hasta el momento se desconoce de cuánto es la deuda, pero se cree que serían miles de pesos.

En redes sociales, la dupla de cantante no ha abordado el tema, pero sí han presumido fotografías y videos de su concierto en el Estadio GNP Seguros.