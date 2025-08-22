Se dio a conocer que Natalia Jiménez -de 43 años de edad- ganó la custodia total de su hija Alessandra.

Natalia Jiménez acusó a su exesposo, Daniel Trueba, de consumir alcohol y sustancias ilícitas que ponían en riesgo el bienestar de la menor.

Natalia Jiménez gana custodia total de su hija a Daniel Trueba, su exesposo

La batalla legal entre Natalia Jiménez y Daniel Trueba comenzó tras su separación en 2021 y temas sobre la manutención de su hija.

Natalia Jiménez se divorció de Daniel Trueba en 2021 después de 12 años juntos; desde entonces, iniciaron un proceso legal en la Corte de Miami.

Natalia Jiménez se presentó ante la Corte Familiar de Miami para exigir pruebas toxicológicas a su exesposo, Daniel Trueba

Ya que lo acusó de consumir alcohol y sustancias ilícitas —como la marihuana— que ponían en riesgo la seguridad de la niña.

Natalia Jiménez también señaló a Daniel Trueba de impedir que su hija Alessandra viajara a México con ella.

Al mismo tiempo, Daniel Trueba acusó a Natalia Jiménez de no tener estabilidad mental para el cuidado de su hija .

Natalia Jiménez y su exesposo Daniel Trueba (Tomada de video)

La verdad del divorcio de Natalia Jiménez y Daniel Trueba

Natalia Jiménez se ha sincerado en entrevistas sobre las razones detrás de su divorcio con el empresario Daniel Trueba.

Natalia Jiménez se casó en el 2015 tras seis años de noviazgo; en 2021 firmaron el divorcio.

La cantante declaró que se sentía “encerrada” y limitada en su vida personal y profesional, sin libertad ni independencia.

También afirmó que su exesposo no la dejaba viajar con su hija a México, lo que la llevó a tener que presentar una demanda.

Natalia Jiménez celebró en 2022 haber conseguido la autorización para viajar con su hija fuera de Estados Unidos.