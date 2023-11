Natalia Alcocer es acusada de difamación por la pareja de su ex, Juan José Chimal; la modelo responde.

La vida de Natalia Alcocer sigue atormentada por sus problemas legales con Juan José Chimal, a quien acusa de crear una campaña de desprestigio en su contra.

El supuesto acoso de Juan José Chimal ya habría influido en su relación con Michael Cohn, pues recientemente se peleó en vivo con la actriz.

Natalia Alcocer refirió al programa De Primera Mano que la pareja de Juan José Chimal creaba cuentas en redes sociales para molestar a sus amigos y familiares.

Incluso aseguró que Orlanda Anaya -novia de Juan José Chimal- etiquetaba a su hija en publicaciones donde la atacaban y hasta a su suegra habían molestado.

Orlanda Anaya negó estas acusaciones y pidió derecho de réplica a De Primera Mano para explicar su versión.

“Yo soy la acosada, yo siento que soy la víctima, que de rebote me está llegando tanta mala vibra y no me la merezco ¿Yo qué le hice? No la conozco, no sabe quién soy”

Orlanda Anaya