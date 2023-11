Tras la denuncia de violencia familiar, esto ha pasado con el ex esposo de Natalia Alcocer de 33 años de edad, Juan José Chimal.

Desde hace varios meses, Natalia Alcocer denunció ante las autoridades y públicamente a su ex esposo Juan José Chimal por violencia familiar.

Recientemente, se dio a conocer que el empresario le ofreció 50 mil pesos por “reparación del año”, pero eso no es lo que quiere la actriz y declinó la oferta.

A pesar de que se divorciaron en el 2020, no fue hasta 2021 que Natalia Alcocer decidió revelar lo que vivió por muchos años y que, hasta la fecha no la deja en paz

En más de una ocasión, ha publicado pruebas sobre la violencia física, verbal y económica que ejerce Juan José Chimal sobre ella y sus hijas.

Juan José Chimal y Natalia Alcocer con sus hijas. (@nataliaalcoceroficial)

Esto ha pasado con la demanda de violencia familiar de Natalia Alcocer a su ex esposo Juan José Chimal

Natalia Alcocer decidió demandar legalmente a Juan José Chimal por violencia familiar, a pesar que ha presentado pruebas del maltrato físico, el proceso se ha ido retrasando.

Juan José Chimal presuntamente las desalojo de su vivienda, les quitó los muebles y sacó a sus hijas de la escuela.

En repetidas ocasiones, Natalia Alcocer ha externado que solo quiere pelear lo que sus hijas se merecen, sin embargo, el litigio se ha vuelto complicado.

Natalia Alcocer y Juan José Chimal Velasco. (@nataliaalcoceroficial)

Además, ha expresado temer por su vida luego de recibir amenazas de Juan José Chimal, con quien tiene dos hijas, Bruna y Leonora.

Durante una entrevista en el programa de Primera Mano, Natalia Alcocer, dijo que el juez que sigue su caso le negó el pago por “reparación del daño”.

Reveló que la defensa de su ex esposo le ha ofrecido 50 mil pesos en reparación de las agresiones de que fue víctima.

Natalia Alcocer explicó que su sufrimiento no tiene precio, ya que ha vivido dos años agotadores y donde ha estado intimidada por Juan José Chimal, su familia y hasta su novia.

La famosa aseguró que no era un tema de dinero sino de “dignidad”, pues reveló que por contar con recursos económicos puede ir por la vida violentando a mujeres.

Resaltó que uno de los abogados de Juan José Chimal se le acercó a Natalia Alcocer para preguntarle cuánto dinero quería para suspender el juicio.

Natalia Alcocer no pretende revertir el proceso de demanda de violencia familiar, negando que esté buscando dinero.

Natalia Alcocer (Instagram/@nataliaalcocer)

La pareja de Juan José Chimal denuncia a Natalia Alcocer por difamación

Natalia Alcocer no deja de estar en medio de la polémica tras el pleito legal que sostiene con su ex esposo Juan José Chimal por la pensión alimentaria y violencia familiar.

Ahora es la actual pareja del empresario la que la demanda por el delito de difamación.

Todo comenzó a partir de que Natalia Alcocer declaró en Primera Mano que Orlanda Anaya, novia de su ex esposo, creaba cuentas falsas en redes sociales para molestarla.

Por lo anterior, decidió dar réplica en el vespertino de Imagen Televisión y negó dichas explicaciones, además de que advirtió que ya tomó acciones legales para ponerle un alto

“Yo soy acosada, yo siento que soy la víctima, que de rebote me está llegando tanta mala vibra y no me la merezco ¿Yo qué le hice? No la conozco, no sabe quién soy”, Orlanda Anaya

Orlanda Anaya asegura que ya hay una denuncia formal contra Natalia Alcocer, pues dice estar dispuesta a investigación para que se demuestre que ella no está detrás de ninguna cuenta falsa.

Asegura que a ella no le beneficia en nada, al contrario no desea verse involucrada en problemas y negó que aconseje a su pareja de no dar pensión.