Naim Darrechi tiene un largo historial de problemas con las autoridades de España y México; estas son algunas de sus polémicas por violencia.

El influencer español será demandado por la mamá de Abelito, Cristina Romero, por realizar acercamientos inadecuados mientras bailaban.

Naim Darrechi y su historial por violencia en México

La polémica vida de Naim Darrechi inició en España, donde lo sentenciaron a 18 meses de prisión por atentado y lesiones contra un policía.

Posteriormente, Naim Darrechi llegó a México y en 2023 fue detenido por autoridades de Veracruz por alterar el orden público y consumir sustancias en vía pública.

Naim Darrechi (Instagram naimdarrechi / Instagram naimdarrechi)

Ese mismo año, Naim Darrechi tuvo un altercado con la presa en el AICM y enfrentó acusaciones de violencia física y psicológica contra Yeri Mua.

La cantante aseguró que denunciará Naim Darrechi por ejercer violencia en su contra durante su noviazgo, pero esto no ocurrió.

En 2026, Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto por usar un vape con mariguana, por lo que fue detenido por las autoridades.

Denunciarán a Naim Darrechi por abuso sexual y él abandona México

Naim Darrechi acudió a la fiesta de Abelito sin invitación el pasado 17 de septiembre y mientras bailaba con Cristina Romero, hizo roces inadecuados y comentarios que confirmaban un abuso sexual.

El 29 de septiembre, la mamá de Abelito confirmó que denunciaría a Naim Darrechi, Agustín Fernández y al influencer Suavecito.

Naim Darrechi abandonó México y durante un en vivo de revictimizó a Cristina Romero, mencionando que se veía “feliz” bailando con él.

El influencer mencionó que dudaba que la denuncia procediera y expresó que no acudiría atender el llamado de las autoridades, al menos que tuviera interés de regresar a México.

Mientras tanto, se desconoce si Cristina Romero ya acudió a realizar la denuncia correspondiente y si, de ser necesario, Naim Darrechi regresará a México para enfrentar a las autoridades.