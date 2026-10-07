Eva Marie Saint fue una galardonada actriz estadounidense, cuya carrera activa abarcó más de siete décadas, participando en todo tipo de producciones.

Reconocida por su gran talento dramático, elegancia y versatilidad, Eva Marie Saint era considerada de las últimas estrellas vivas de la era dorada de Hollywood.

¿Quién era Eva Marie Saint?

Eva Marie Saint fue una actriz de cine, teatro y televisión de Estados Unidos, siendo una de las favoritas de Alfred Hitchcock.

Alcanzó el reconocimiento internacional al ganar el Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su debut cinematográfico en la película La ley del silencio.

Eva Marie Saint (Amazon MGM)

A lo largo de su trayectoria protagonizó títulos fundamentales de la historia del cine, como Con la muerte en los talones y Éxodo, y fue galardonada con un Emmy en 1990 por la miniserie People Like Us.

¿Qué edad tenía Eva Marie Saint?

Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 y murió el 6 de octubre de 2026, tenía 102 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién era el esposo de Eva Marie Saint?

El esposo de Eva Marie Saint fue el director y productor de televisión Jeffrey Hayden.

Se casaron el 28 de octubre de 1951 y mantuvieron un matrimonio de 65 años hasta el fallecimiento de Hayden en diciembre de 2016.

¿Qué signo zodiacal era Eva Marie Saint?

Al haber nacido el 4 de julio, el signo zodiacal de Eva Marie Saint era Cáncer.

Eva Marie Saint (Sony)

¿Cuántos hijos tenía Eva Marie Saint?

Eva Marie Saint tuvo 2 hijos (un hijo y una hija) fruto de su matrimonio con Jeffrey Hayden. Las identidades de estos son desconocidas.

¿Qué estudió Eva Marie Saint?

Eva Marie Saint estudió interpretación en la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio, donde obtuvo su título en 1946. Se terminó de formar en actuación con el maestro Lee Strasberg.

Eva Marie Saint (Warner Bros.)

¿En qué trabajó Eva Marie Saint?

A lo largo de su extensa carrera, Eva Marie Saint trabajó en televisión, teatro, cine y actuación de voz.

Aquí te dejamos los proyectos más importantes de Eva Marie Saint en cine:

La ley del silencio

Esa extraña sensación

El árbol de la vida

Un sombrero lleno de lluvia

Con la muerte en los talones

Éxodo

Su propio infierno

36 horas

Castillos en la arena

¡Ahí vienen los rusos!

Grand Prix

La noche de los gigantes

Buscando amor

Nada en común

Soñé con África

Mi mejor amigo

Llamando a las puertas del cielo

Superman Regreso

Cuento de invierno

En televisión: