Carmen Ochoa Aranda fue productora de El Chavo del 8 y otros programas de Roberto Gómez Bolaños por más de 13 años.

El 25 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Carmen Ochoa Aranda, quien fue una visionaria en la televisión mexicana.

¿Quién es Carmen Ochoa Aranda? La productora de El Chavo del 8

Carmen Ochoa Aranda era productora y directora, conocida por su trabajo en El Chavo del 8 y otros programas creados por Roberto Gómez Bolaños.

Trabajó por 13 años para Chespirito y fue de las primeras en proponer colocarle animación a los intros de los programas, en una época donde era complicado hacer este tipo de animaciones.

¿Qué edad tenía Carmen Ochoa?

¿Quién era el esposo de Carmen Ochoa?

¿Qué signo zodiacal es Carmen Ochoa?

¿Cuántos hijos tiene Carmen Ochoa?

¿Qué estudió Carmen Ochoa?

¿En qué trabajaba Carmen Ochoa?

Carmen Ochoa inició como asistente de producción en El Chavo del 8 y cuatro años después se convirtió en productora asociada.

En 1973 y hasta 1985, Carmen Ochoa trabajó con Roberto Gómez Bolaños.

Fue impulsora de usar animación en los programas de Chespirito y en una ocasión le propusieron actuar como “Malicha”, la prima de la Chilindrina, pero se negó.

Muere Carmen Ochoa, productora de El Chavo del 8

El miércoles 25 de febrero, Grupo Chespirito confirmó la muerte de Carmen Ochoa.

Carmen Ochoa trabajó por 13 años con Roberto Gómez Bolaños y fue descrita como una mujer talentosa y dedicada.

No se reveló la causa de muerte de Carmen Ochoa o la fecha exacta de su muerte.

Edgar vivar también compartió un mensaje de despedida para Carmen Ochoa, quien fue su amiga por años.