Florinda Meza alzó la voz contra la serie Chespirito: Sin querer queriendo, afirmando que no sólo ha manchado la memoria y el legado de Roberto Gómez Bolaños.

También, afirmó en entrevista con el programa De Primera Mano, la serie biográfica de Chespirito la ha difamado, pero consideró que la peor parte se la ha llevado el público.

Y es que, opinó, con sus mentiras la serie Chespirito: Sin querer queriendo consiguió arruinar la infancia de muchos.

Florinda Meza (Agencia México)

Florinda Meza sobre ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’: “Los autores de esa serie hicieron mucho daño”

Florinda Meza inició la entrevista afirmando que “todo lo que aparece en esa serie es mentira, todo es falso”.

Enseguida, la actriz de 76 años de edad arremetió contra los creadores de Chespirito: Sin querer queriendo, comentando:

“Los autores de esa serie hicieron mucho daño, los autores de esa serie y el productor e inclusive la plataforma son responsables de muchos daños que iré aclarando”, sostuvo.

Florinda Meza destacó algunas de las imprecisiones de la serie, como la supuesta pelea de Chespirito con Enrique Segoviano, afirmando que nunca succedió.

“Todo lo de Acapulco es mentira”, agregó, lamentando que todas esas “mentiras” hayan provocado un linchamiento mediático en torno a ella.

El Chavo del Ocho (Edgar Vivar Facebook @Edgar Vivar)

Florinda Meza lamenta “el daño que se le ha causado al público” con ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’

También, Florinda Meza dijo estar muy preocupada por el daño tan grande que Chespirito: Sin querer queriendo la provocó al recuerdo de Roberto Gómez Bolaños.

“El daño que le hicieron, la forma en que presentan a Roberto, como un idiota, porque además [según la serie] no tenía ideas, todas las ideas se las daban, porque además, no es verdad que hubiera creado los personajes así [...] todo eso está falseado, todo es falso”, comentó.

Florinda Meza también lamentó que la serie haya provocado una avalancha de críticas y ataques en su contra.

Ante ello, citó la “sabiduría popular”: “‘El que esté libre de pecado que tire la primera piedra’ y nadie se toma la molestia de detenerse un poco y darse cuenta del daño que hace a los demás”.

Pero, lo que Florinda Meza dijo que le causa más enfado es “el daño que se le ha causado al público”.

La actriz dijo que a raíz de la serie recibió comentarios de sus seguidores en redes sociales que lamentaron que hayan “ensuciado su recuerdo de la infancia de verlo [el programa de El Chavo del 8] todos en familia”.

Por eso, dijo, le expresaron su deseo de no volver a ver el programa de comedia.