Durante una entrevista, Roberto Gómez Fernández -de 61 años de edad- reveló la razón por la que no le decía papá a Chespirito.

Y de acuerdo con las declaraciones de Roberto Gómez Fernández, su anécdota nada tiene que ver con Florinda Meza -de 76 años de edad-, la segunda esposa de su papá.

Roberto Gómez Fernández y Chespirito (Agencia México)

¿Por qué Roberto Gómez Fernández no le decía papá a Chespirito?

Durante su entrevista para el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, Roberto Gómez Fernández contó la razón por la que no le decía papá a Chespirito.

Y en contra de lo que muchos creían que esta anécdota de Roberto Gómez Fernández, nada tiene que ver con Florinda Meza, la segunda esposa de su papá.

Pues, de acuerdo con el hijo del comediante y productor Roberto Gómez Bolaños, tenían una conexión personal, la cual se distinguía por la forma en que se llamaban.

“Yo le decía: ‘Pero tú no eres señor Bolaños, eres señor Gómez. Gómez Bolaños’. Y entonces él me decía: ‘Señor Fernández’, que es mi segundo apellido”, recordó sobre su papá.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

Roberto Gómez Fernández recuerda a Chespirito como un gran trabajador

Además de hablar sobre su relación con Chespirito, Roberto Gómez Fernández recordó la disciplina, talento y perfeccionismo que caracterizaban al productor dentro del mundo del entretenimiento.

“No he visto yo el tamaño de persona trabajando en esta industria como mi padre. No nomás por los resultados, sino en todo el proceso”, expresó Roberto Gómez Fernández.

Pues además de dirigir y actuar ‘El Chavo del Ocho’, Roberto Gómez Bolaños prestaba especial atención a los espacios y exigía un alto nivel de preparación para todos los programas.

Finalmente, Roberto Gómez Fernández resaltó el ambiente que el comediante creaba con sus compañeros era de cariño y dedicación.

“Generaba un ambiente fantástico, y la neta lo amaban, lo amaban porque sí era muy padre trabajar con él”, por lo según Roberto Gómez Fernández, su papá dejó huella en muchos.