Mediante llamada telefónica en un medio de comunicación, el actor Eugenio Derbez, quien trabajó con “Chabelo”, le dedicó unas palabras de despedida.

Declaró que tuvo contacto con Xavier López “Chabelo” hace como un mes, debido a que su hijo, José Eduardo Derbez, está trabajando con el hijo del “amigo de todos los niños”.

Se comunicaron mediante intercambio de vídeo, y cuando preguntó cómo se veía “Chabelo”, José Eduardo declaró que “bastante bien”, por lo que hizo notar su extrañeza por el deceso.

Después de decir que se levantó con la noticia, Eugenio Derbez expresó el dolor que sintió por la misma.

Ante el recuerdo de su primera y de la última aparición en conjunto que tuvieron, declaró que siempre lo ha dicho, en todas las entrevistas:

“Para mí, Chabelo fue mi maestro, me enseñó… todo lo que no me enseñó mi mamá. Siempre he dicho que mis dos grandes maestros en esta carrera fueron mi mamá y luego Chabelo”.

Eugenio Derbez, actor y comediante.