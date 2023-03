Mont Pantoja es acusada de estafar a marca de lentes y hacerle perder 2.5 millones de pesos, pero ella ya respondió y confiesa si es verdad que ella tuvo algo que ver.

La prima de Juan de Dios Pantoja se encuentra en medio de la controversia luego de que una marca de lentes la acusó de haberlos estafado y relató cómo están a punto de perderlo todo por culpa de la influencer.

En medio de la controversia, Mont Pantoja -de 21 años de edad- respondió de manera contundente a través de las redes sociales y le mandó un mensaje a la marca de lentes.

Sin embargo los seguidores de Mont Pantoja no han quedado conformes con la respuesta de la influencer y ya le piden que responda de una mejor manera.

Mont Pantoja se encuentra en medio de la controversia luego de que una marca de lentes la acusó de estafa y hacerles perder 2.5 millones de pesos.

Vocero de Hillman Eyewear reveló que se habían contactado con la influencer Mont Pantoja a través de su agencia Raw Talent ya que querían lanzar una colección en conjunto.

A través de sus redes sociales, se compartió un video en el que se relata que hace seis meses se comenzaron las pláticas con la agencia Raw Talent.

Pese a que no querían firmar un contrato, la marca de lentes logró que lo hicieran; sin embargo, nunca tuvieron un contacto directo con Mont Pantoja.

¿Piqué contradice a Shakira? No solo no quiso volver sino que se llevarían muy mal

“Después de un proceso tedioso intentando cerrar un trato (ya que no querían ni firmar contrato para que se hiciera todo confiando solo en su palabra) se logró y firmamos. Para esto en ningún momento me dejaron hablar directo con Mont, tener una junta o aunque sea una videollamada, pero al saber que es una agencia reconocida, confié en ellos y así le hicimos”

Entre las exigencias que puso Mont Pantoja se encontraba que la colección se lanzará en febrero, pero debido a que se tardó en escoger los colores y diseños de los lentes no alcanzaban a salir a tiempo.

View this post on Instagram

Pero para complacer a Mont Pantoja, Hillman Eyewear recurrió a préstamos para poder acelerar los tiempos y cumplir con todos los deseos de la influencer.

Además la agencia Raw Talent le pidió 7000 000 por las publicaciones que haría Mont Pantoja en sus redes sociales y ellos solo podían hacer uso de su imagen por un mes.

“Y por el lado de Mont y la agencia, además a mí me pedían pagar un fee de $700,000 +iva por solamente: 6 historias de Instagram 1 publicación en su perfil 1 giveaway esto sin importar si vendíamos o no vendíamos, y pudiendo hacer uso de imagen solo por 1 mes”

Pese a que se habían cumplido todo lo que le habían pedido, nunca se pudo concretar una sesión de fotos con Mont Pantoja, requisito para poder lanzar la colección de lentes.

Tras un mes donde estuvieron dando latas, los representante le comenta que Mont Pantoja no le responde porque viajó a Chile y no saben cuando se podría realizar la sesión y el lanzamiento.

En un principio se tenía pensado lanzar la colección el 28 de febrero, pero hasta ahora no se había podido hacer ya que Mont Pantoja no responde.

“Dicha sesión jamás se pudo concretar, ya que me tuvieron un mes completo dándome largas, dejándome plantado en videollamadas, y diciéndome que Mont no contestaba, que no podía, que estaba ocupada, y de la nada un día, me dicen que voló a chile”

Hillman Eyewear