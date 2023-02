A mi no me llegó a mandar fotos pero en 2015 cuando yo tenia 14 años (y él lo sabía porque se lo dije) me "tiró fichas" por Instagram diciendo cosas como "eres jovencita pero estás para comerte". Nunca he dicho nada porque él borró los mensajes así que no hay pruebas reales https://t.co/m6f8GYXxk6