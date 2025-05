Mónica Garza ha salido a defenderse tras la polémica generada por la anécdota que contó en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En un video, Mónica Garza -de 58 años de edad- reveló que un cantante de regional mexicano le soltó una fuerte amenaza tras una entrevista.

En Ventaneando, Mónica Garza precisó que al contar su anécdota tuvo el cuidado de no revelar la identidad del personaje que la amenazó de muerte.

Sin embargo, muchos de los medios que reportaron las declaraciones de Mónica Garza señalaron a Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, como el presunto autor de la amenaza.

“En lo personal, tuve el cuidado de nunca mencionar en específico a ninguna banda y a ninguna persona, yo no me referí directamente a ninguna figura”, subrayó.

Enseguida, Mónica Garza aclaró que mientras estuvo al aire Historias Engarzadas, charló con “decenas de personajes importantísimos del género grupero”.

“El tema de los narcocorridos lo toqué prácticamente con todos, no sólo con Los Tucanes de Tijuana, lo toqué con Los Tigres del Norte, con Jenni Rivera, que en paz descanse”

Ante ello, Mónica Garza lamentó que nadie se le haya acercado para que confirmara o rechazara que Mario Quintero fue quien le dijo tales palabras.

“Alguien se dirigió a un programa en específico, sacó ese bite y determinó que me refería directamente a ese personaje, pero bueno, pues sí, se creó una polémica”

A principios de mayo de 2025, Mónica Garza publicó un video en Instagram donde contó una anécdota del día que atentaron contra su libertad de expresión.

Durante una entrevista, Mónica Garza sacó a relucir una investigación que la DEA había hecho sobre los músicos y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al final de la grabación, cuando se tomaban la foto del recuerdo, contó, un integrante se le acercó y en secreto le dijo:

“Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando”.

Anécdota de Mónica Garza