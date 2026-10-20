Miley Cyrus recordó a Dolly Parton durante su segundo concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde interpretó “Jolene” y habló sobre una experiencia personal.

La cantante relató que pidió una señal a Dolly Parton mientras reproducía “Jolene” frente a un maniquí de su madrina, y aseguró que las luces comenzaron a parpadear.

Durante la presentación, Miley Cyrus afirmó sentir la presencia de Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, y dedicó parte del espectáculo a su recuerdo.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre la supuesta señal de Dolly Parton?

Miley Cyrus explicó que conserva en su habitación un maniquí de Dolly Parton, regalo navideño que recibió directamente de la cantante antes de su fallecimiento.

Según contó, una noche reprodujo “Jolene” frente a la figura mientras sostenía su teléfono para grabar y encendía una vela junto a una flor.

La cantante pidió entonces una señal para saber si su madrina estaba presente y, según su relato, las luces del pasillo comenzaron a parpadear inmediatamente.

Dolly Parton (Especial)

Cyrus señaló que su prometido, Maxx Morando, se encontraba en casa y podía confirmar que las luces parpadearon, aunque desconocía la petición realizada.

Durante el concierto, la intérprete dijo que sentía la presencia de Dolly Parton y que recordarla le ayudaba a afrontar emociones difíciles mientras estaba sobre el escenario.

La cantante volvió a emocionarse cuando sostuvo una fotografía enmarcada de su madrina e invitó al público a cantar “Used to Be Young”.

“Dejen que mi tía Dolly los escuche”, pidió Miley Cyrus a los asistentes antes de comenzar la interpretación, en uno de los momentos más emotivos.

El homenaje ocurrió durante la segunda presentación de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl, donde recordó el vínculo que mantenía con Parton y su influencia personal.

La cantante dedicó finalmente el espectáculo a sus seguidores y a su madrina, mientras continuaba procesando su fallecimiento y las emociones relacionadas con su pérdida.