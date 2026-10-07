Mia Goth ha iniciado oficialmente el proceso de divorcio de su esposo Shia LaBeouf, alegando diferencias irreconciliables tras haber establecido su separación en julio de 2025.

En los documentos presentados, la actriz Mia Goth solicita la custodia legal y física principal de su hija pequeña, Isabel, además de pedir que se elimine cualquier posibilidad de recibir apoyo conyugal.

Esta ruptura llega después de varios meses de distanciamiento y tensiones domésticas que requirieron la intervención policial en su hogar de Los Ángeles.

Tras 10 años de matrimonio, Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf

Mia Goth presentó el martes por la noche una solicitud de divorcio de Shia LaBeouf ante un tribunal de California, poniendo fin a un matrimonio marcado por los escándalos, reconciliaciones y alejamiento.

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio (@miaxgoth / Instagram )

De acuerdo con el documento presentado, la actriz citó “diferencias irreconciliables” como el motivo legal de la separación.

Mia Goth fijó oficialmente la fecha de separación en el 28 de julio de 2025, indicando que la pareja ya llevaba más de un año distanciada en privado antes de formalizar el trámite.

Además, solicitó la custodia legal y física principal de su hija Isabel, de 4 años (nacida en 2022), reservando tiempo de crianza para LaBeouf.

Mia Goth pidió que el tribunal elimine la capacidad de otorgar pensión o manutención conyugal a cualquiera de las dos partes.

La separación ya se había hecho evidente cuando LaBeouf se mudó a Nueva Orleans tras el distanciamiento.

Así fue la polémica relación de Mia Goth con Shia LaBeouf

La relación entre Mia Goth y Shia LaBeouf se extendió durante más de una década y estuvo caracterizada por constantes idas y vueltas, reconciliaciones, un matrimonio en Las Vegas y periodos de distanciamiento.

Se conocieron en 2012 durante el rodaje de la película Nymphomaniac: Vol. II, producción que marcó el debut cinematográfico de Mia Goth. En ese momento, ella tenía 19 años y él 26.

Su relación atravesó episodios mediáticos complejos, incluyendo una discusión pública en 2015 que fue grabada.

A pesar de los conflictos, se casaron en octubre de 2016 en una ceremonia temática de Elvis Presley en Las Vegas.

En 2018 anunciaron su distanciamiento e iniciaron trámites para divorciarse. Durante el tiempo que estuvieron separados, LaBeouf mantuvo otras relaciones y enfrentó acusaciones e incidentes personales.

En 2020 retomaron su vínculo de pareja. Posteriormente, en marzo de 2022, le dieron la bienvenida a su única hija en común, Isabel.

Shia LaBeouf confesó en 2025 que ambos se volvieron “profundamente infelices” y reconoció haber cometido errores graves que fracturaron la confianza al inicio de la relación.

La pareja decidió separarse en privado el 28 de julio de 2025, tras lo cual LaBeouf se trasladó a Nueva Orleans, donde posteriormente enfrentó problemas legales y fue arrestado por una pelea callejera.

Actualmente, el actor ha rehecho su vida sentimental y mantiene una relación con su nueva pareja, Nicole Mumphrey.